Зарізав, а труп накрив курткою: у Житомирі рецидивіст вбив жінку, з якою тільки-но створив стосунки

Чоловік вбив співмешканку і втік до Одеси.

У четвер, 20 січня, в Житомирі в одній з квартир багатоповерхівок знашли вбитою 55-річну місцеву мешканку. Підозрюваного у вбивстві жінки - її віднедавна співмешканця правоохоронці викрили і затримали аж у Одеській оласті.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Житомирської області.

Мертвою 55-річну жінку у квартирі виявив її син і зателефонував до поліції близько 16:00 години. Тіло жінки було накрите курткою і з явними ознаками насильницької смерті.

Під час огляду тіла загиблої фахівці зафіксували декілька колото-різаних ран. Також вилучили і предмет, яким вбили жінку.

"З’ясувалося, що жінка торгувала дріб’язком на ринку у своєму мікрорайоні. Віднедавна вона співмешкала у своїй квартирі з раніше судимим чоловіком, жителем Черняхівщини. Відтак, ми почали відпрацьовувати різні версії та перевіряти коло осіб, з якими спілкувалась загибла", - розповів начальник Управління карного розшуку ГУНП Житомирщини Леонід Дяченко.

Під час перевірки виявилось, що співмешканець загиблої раптово зник з міста. Утім оперативникам швидко вдалося встановити його маршрут. Житомирські поліцейські розшукали та затримали чоловіка на Одещині. Свою причетність до вбивства житомирянки він визнав. Також правоохоронці вилучили у нього деякі речі загиблої.

За словами затриманого, між ним і співмешканкою виник конфлікт на побутовому ґрунті, у результаті якого чоловік кілька разів вдарив жінку ножем. Після того накрив тіло курткою і втік.

Про затриманого відомо, що раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу в Житомирі.

Нині чоловік перебуває під вартою, згодом вирішуватиметься питання про запобіжний захід для нього.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. За скоєне чоловікові загрожує ув’язнення на строк від 7 до 15 років.

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