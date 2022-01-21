Зарізав, а труп накрив курткою: у Житомирі рецидивіст вбив жінку, з якою тільки-но створив стосунки

Чоловік вбив співмешканку і втік до Одеси.
У четвер, 20 січня, в Житомирі в одній з квартир багатоповерхівок знашли вбитою 55-річну місцеву мешканку. Підозрюваного у вбивстві жінки - її віднедавна співмешканця правоохоронці викрили і затримали аж у Одеській оласті.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Житомирської області.
Мертвою 55-річну жінку у квартирі виявив її син і зателефонував до поліції близько 16:00 години. Тіло жінки було накрите курткою і з явними ознаками насильницької смерті.
Під час огляду тіла загиблої фахівці зафіксували декілька колото-різаних ран. Також вилучили і предмет, яким вбили жінку.
"З’ясувалося, що жінка торгувала дріб’язком на ринку у своєму мікрорайоні. Віднедавна вона співмешкала у своїй квартирі з раніше судимим чоловіком, жителем Черняхівщини. Відтак, ми почали відпрацьовувати різні версії та перевіряти коло осіб, з якими спілкувалась загибла", - розповів начальник Управління карного розшуку ГУНП Житомирщини Леонід Дяченко.
Під час перевірки виявилось, що співмешканець загиблої раптово зник з міста. Утім оперативникам швидко вдалося встановити його маршрут. Житомирські поліцейські розшукали та затримали чоловіка на Одещині. Свою причетність до вбивства житомирянки він визнав. Також правоохоронці вилучили у нього деякі речі загиблої.
За словами затриманого, між ним і співмешканкою виник конфлікт на побутовому ґрунті, у результаті якого чоловік кілька разів вдарив жінку ножем. Після того накрив тіло курткою і втік.
Про затриманого відомо, що раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу в Житомирі.
Нині чоловік перебуває під вартою, згодом вирішуватиметься питання про запобіжний захід для нього.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. За скоєне чоловікові загрожує ув’язнення на строк від 7 до 15 років.
Читайте також:
- У Києві попрощалися з убитим майже 6 років тому водієм BlaBlaCar: яку заяву зробили його батьки
- Рецидивісти, які закатували сироту на Запоріжжі та забили на смерть жінку, можуть бути причетними до ще кількох злочинів
- У Туреччині у каюті судна знайшли повішеним українського моряка: 13 підозрюваних у вбивстві затримали