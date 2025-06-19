Зарізав ексдружину та тещу на очах дітей: деталі резонансного вбивства на Волині

Зловмисника затримано / © Associated Press

Реклама

Моторошний злочин сколихнув Волинь. 35-річного чоловіка підозрюють у вбивстві колишньої дружини та тещі. Все це сталося на очах двох малолітніх дітей.

Кореспондентка ТСН.ua дізналася деталі трагедії.

Відомо, що вбивство трапилося під час сварки. Чоловік під час конфлікту кинувся з ножем на свою жінку та її матір. Жінки померли на місці від отриманих травм ще до приїзду медиків.

Реклама

Жахливий злочин бачили двоє дітей. 7-річний хлопчик, який хотів захистити маму та бабусю, теж отримав легке поранення.

Чоловік зарізав колишню дружину та тещу. Фото: Волинська служба новин

Конфлікти між парою виникали через спільну дитину. Хлопчику Стасу — 4 роки. Він жив з мамою, а батько був проти цього.

Того дня жінки з дітьми приїхали до зловмисника, щоб привітати його з Днем батька. Ця зустріч стала останньою.

Знайомі розповідають, що жінка часто страждала від домашнього насилля: «Були і побиття, і погрози».

Реклама

Вона також заявляла про викрадення спільної дитини, крадіжку банківської картки та погрози вбивством — як їй, так і її матері. Також волинянка зверталася до суду зі скаргою на бездіяльність поліції за невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зловмисника затримано, свою провину він визнав. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Сумщині ревнивець зарізав свою дружину, а потім наклав на себе руки.