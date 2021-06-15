Зарізав і сховався: в Одеській області чоловік через ревнощі вбив знайомого

Причиною злочину стали ревнощі до співмешканки.

В Одеській області 65-річний чоловік зарізав свого знайомого через ревнощі.

Як повідомили в ГУПН в Одеської області, він уже затриманий.

Також читайте На Житомирщині колишній АТОвець зарізав сусідку та ледь не вбив її родичів: що спричинило конфлікт

Чоловік зізнався, що приревнував свою співмешканку до 51-річного односельця. Він прийшов до нього вночі додому і вдарив кухонним ножем в груди. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Після вбивства чоловік втік з місця злочину і ховався в покинутому будинку, де його і знайшли правоохоронці.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). Тепер йому загрожує від 7 до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, у Черкасах п'яний чоловік напав з ножем на підлітка. В результаті 13-річного хлопця госпіталізували до лікарні, а зловмиснику загрожує строк.

Новини України: у спальному районі Харкова сталося подвійне вбивство

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання