Зарізав і сховався: в Одеській області чоловік через ревнощі вбив знайомого

Причиною злочину стали ревнощі до співмешканки.
В Одеській області 65-річний чоловік зарізав свого знайомого через ревнощі.
Як повідомили в ГУПН в Одеської області, він уже затриманий.
Чоловік зізнався, що приревнував свою співмешканку до 51-річного односельця. Він прийшов до нього вночі додому і вдарив кухонним ножем в груди. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.
Після вбивства чоловік втік з місця злочину і ховався в покинутому будинку, де його і знайшли правоохоронці.
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). Тепер йому загрожує від 7 до 15 років в'язниці.
Нагадаємо, у Черкасах п'яний чоловік напав з ножем на підлітка. В результаті 13-річного хлопця госпіталізували до лікарні, а зловмиснику загрожує строк.