Підозрюваний у вбивстві мешканця міста Мостиська / Фото: Головне управління Національної поліції у Львівській області

Зарізав і залишив труп в будинку: у Львівській області затримали 38-річного підозрюваного у вбивстві

Зарізав і залишив труп в будинку: у Львівській області затримали 38-річного підозрюваного у вбивстві

У Яворівському районі Львівської області поліцейські спіймали 38-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві його знайомого.

За даними правоохоронців, затриманий вдарив загиблого кухонним ножем у шию під час побутового конфлікту, спричинивши смертельні поранення.

Про це сьогодні, 6 червня, повідомили у пресслудбі поліції Львівщини.

"Повідомлення про тіло 74-річного мешканця міста Мостиська Яворівського району, виявлене в його будинку, надійшло у поліцію 4 червня. На тілі загиблого правоохоронці виявили сліди насильницької смерті, а саме – ножове поранення в ділянці шиї. Як встановили медики, саме вони стали причиною смерті чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Як з'ясували правоохоронці, до вбивства причетний 38-річний мешканець одного з сіл району.

"Ввечері 2 червня між чоловіками виник побутовий конфлікт, під час якого молодший кухонним ножем завдав удару в шию старшому, спричинивши смертельні поранення", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські того ж дня виявили місцеперебування підозрюваного та затримали його.

Йому оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід . Чоловіку загрожує покарання - позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

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