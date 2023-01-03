Зарізав рідну дитину: на Закарпатті арештували батька, який вбив малолітнього сина і втік до лісу (фото)

Чоловіка знайшли і заарештували, йому загрожує довічне ув‘язнення.

В одному із сіл Тячівського району Закарпатської області батько зарізав рідного малолітнього сина. Після вбивства він втік до лісу, де переховувався.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі, чоловіка знайшли і заарештували. Щодо зловмисника до суду скерували обвинувальний акт.

Вбивство сталось ще 23 липня 2022 року в будинку родини.

"Чоловік у стані алкогольного сп‘яніння наніс сину кілька ударів кухонним ножом. Від тяжких поранень дитина загинула на місці", - йдеться у повідомленні.

Певний час після скоєного чоловік переховувався в лісовому масиві неподалік будинку. Згодом його знайшли та затримали, а за доводами прокурора - арештували. Наразі він і надалі перебуває під вартою.

За такий злочин чоловіку може загрожувати 10-15 років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.

Нещодавні вбивства в Україні

Новорічне застілля на Сумщині завершилось смертю. Там місцевий житель вбив свого старшого брата.

У Миколаєві правоохоронці затримали 23-річного молодика, який вбив жінку, а тіло заховав.

У Києві чоловік вбив знайомого та сховав його тіло на балконі.

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