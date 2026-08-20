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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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995
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Парко навіть вночі: Україну накриває аномальна спека з Африки, синоптики назвали точні дати — детальний прогноз

Африканська спека суне до України. Прогноз погоди на 21 серпня здивує контрастами.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН.ua

До України рухається розпечене повітря з Африки, яке принесе короткочасну, але вкрай сильну спеку. Однак у деяких регіонах синоптична ситуація суттєво відрізнятиметься дощами та градом.

Усі подробиці про прогноз погоди на 21 серпня зібрав ТСН.

Погода в Україні 21 серпня — прогноз синоптиків

Причиною температурного стрибка стало надходження через Балканський півострів сухого розпеченого африканського повітря, якому додатково сприятимуть малохмарне небо і тривале сонячне прогрівання.

«35–37° наостанок у серпні — саме таку нетривалу, але справжню хвилю сильної спеки ми відчуватимемо вже завтра та в суботу», — повідомив синоптик Віталій Постригань.

Погода 21 серпня / © Укргідрометцентр

Погода 21 серпня / © Укргідрометцентр

За даними Українського гідрометеорологічного центру, загалом по країні нічна температура становитиме 15–20°. Вдень на південному сході очікується 30–34°, на решті території утримуватиметься сильна спека 35–37°.

Опадів не передбачається, крім північної частини, де вдень місцями можливі короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-західний, 7–12 м/с.

Погода 21 серпня / © Укргідрометцентр

Погода 21 серпня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві — прогноз 21 серпня

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у столиці та Київській області очікується спекотна погода. По області вночі буде 15–20°, а вдень сильна спека сягне 35–37°. Вночі без опадів, вдень місцями пройде короткочасний дощ із грозою. Вітер південно-західний, 7–12 м/с.

У Києві передбачається спекотна суха погода з південно-західним вітром, 7–12 м/с. Нічні показники становитимуть 18–20°, вдень сильна спека сягне 35°.

Якою погода буде у Львові

Як повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів із південного заходу. Очікується хмарність з проясненнями.

На Львівщині вночі місцями, а вдень по всій території пройдуть короткочасні дощі та грози, подекуди випаде град. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме 14–19° тепла, вдень — від 28° до 33°.

У Львові також прогнозують хмарність з проясненнями, короткочасний дощ, грозу та град вдень. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5–10 м/с. Нічні показники сягатимуть 16–18°, денні — 29–31° тепла.

Погода у Дніпрі — прогноз на 21 серпня

За даними Гідрометеорологічного центру Дніпропетровської та Донецької областей, у регіоні очікується малохмарна погода без опадів з південно-західним вітром, 5–10 м/с.

На Дніпропетровщині температура повітря вночі становитиме 14–19°, а вдень підніметься до 28–33°.

У Дніпрі нічна температура сягатиме 16–18°, денна — від 29° до 31°.

Прогноз погоди в Одесі 21 серпня — яка температура води

У Гідрометеорологічному Центрі Чорного та Азовського морів зазначають, що на Одещині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний, 7–12 м/с. На автошляхах області видимість буде доброю.

По області температура вночі становитиме 16–21°, вдень — 28–33°.

В Одесі Одеса вночі прогнозують 19–21°, вдень — 28–30°. Температура морської води біля узбережжя сягатиме 22–23°.

Погода в Харкові 21 серпня — що прогнозують синоптики

Згідно з прогнозом Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей, у регіоні спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7–12 м/с.

По Харківщині температура повітря вночі становитиме 15–20°, вдень повітря прогріється до 30–35°.

У Харкові опадів також не очікується, нічна температура дорівнюватиме 17–19°, а денна підніметься до 32–34°.

Нагадаємо, до України 20 серпня повернеться спека через надходження розпеченого субтропічного повітря. Однак у частині областей пройдуть короткочасні дощі з грозами та шквалистим вітром.

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