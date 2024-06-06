"Заробили" на іноземцях майже 150 млн: міграційники втрапили у новий корупційний скандал (відео)

Чиновники обіцяли допомогти іноземцю посприяти та виграти суд, а також навіть брались підготувати необхідні для суду документи, вплинути на суддю.

На Одещині викрили посадовців міграційної служби, які збагачувалися за рахунок іноземних громадян. Так, керівник служби спільно з підлеглим вимагали у жителя Молдови 20 тис. доларів за допомогу уникнути депортації.

Про це повідомляють ДБР та Одеська обласна прокуратура.

У громадянина іншої країни був анульований український паспорт, тому на нього чекала примусова депортація.

Чиновники порадили йому подати до суду апеляцію проти цього. Вони обіцяли допомогти йому посприяти та виграти суд, а також навіть брались підготувати необхідні для суду документи, вплинути на суддю та на інших працівників ДМС, які б представляли позицію установи в суді.

"Двом працівникам ДМС повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб", – йдеться у повідомленні ДБР.

Корупційний скандал Фото: ДБР

Суд обрав чиновникам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави керівнику управління – 70 млн грн, співробітнику – 7 млн грн.

За місцем роботи та проживання посадовців здійснено обшуки та виявлено гроші у тому числі криптовалюта, коштовності та майно на суму щонайменше 140 млн грн, вартість якого значно перевищує їхній законний заробіток. Лише коштовності дружини керівника за попередніми оцінками вартують майже 3 млн грн.

Корупційний скандал Фото Одеська прокуратура

Також у начальника виявили записані на його матір елітний будинок у 200 кв. метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 млн гривень. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних землянок, інші будинки та магазини.



Відповідно до щорічної декларації за 2023 рік посадовець отримав заробітну плату на загальну суму 345 116 гривень.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації щодо незаконного збагачення, додають у Бюро.

Зараз вирішують питання щодо відсторонення підозрюваних від їхніх посад та накладення арешту на вилучене під час обшуків майно.

Нагадаємо, ТСН повідомляв також про скандал із львівськими митниками. У їхніх родичів виявили елітну нерухомість, дорогу землю та інші предмети розкоші. Поки їхні близькі працюють на держслужбі, родичі щедро діляться з ними своїм майном. Безстроково та безкоштовно забезпечуючи митників легковиками, квартирами та будинками.

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