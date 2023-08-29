Заробили на мобілізації 4 млн: СБУ викрила чергових зловмисників, які допомагали ухилянтам

Тепер групі зловмисників загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Служба безпеки ліквідувала у Чернігівській області ще одну корупційну схему ухилення від призову, яка дозволяла чоловікам виїжджати за кордон.

Про це повідомили в СБУ.

Деталі

Як зазначають у відомстві, під час оперативних заходів затримано організаторку "схеми". Нею виявилась очільниця одного з міських центрів надання адмінпослуг (ЦНАП), яка залучила до незаконної діяльності ще трьох спільників. Так, за винагороду від 2,5 тисяч доларів вони "допомагали" чоловікам уникнути мобілізації. Вони підробляли довідки для військовослужбовців, які виїжджають за кордон. У такий спосіб фігуранти забезпечували своїх "клієнтів" дозволами на перетин кордону з метою постійного місця проживання.

"Таким чином зловмисники "заробили" на мобілізації в умовах війни майже 4 млн у гривневому еквіваленті", – акцентують в Службі.

Встановлено, що для "немісцевих" клієнтів посадовиця ЦНАПу особисто займалась питаннями зміни адреси реєстрації. Це було необхідно для того, щоб ухилянтів можна було поставити на облік і потім "списати" саме через місцевий військкомат. При цьому двоє її спільників підшукували клієнтів серед потенційних призовників і діяли як посередники для передачі грошей за корупційні "послуги".

"Ще один фігурант – представник кримінального світу, який перебуває за кордоном і звідти координував діяльність учасників оборудки. Під час обшуків за місцями проживання і роботи фігурантів виявлено: готівку, одержану злочинним шляхом, фальшиві довідки з військкомату, комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності", – йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім чотирьом зловмисникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Троє з них перебувають під вартою без права внесення застави. Ще один фігурант переховується від правосуддя за кордоном. Вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.

Нагадаємо, в першій половині серпня українські суди винесли понад два десятки вироків щодо тих, хто ухилився від мобілізації.

Читайте також: