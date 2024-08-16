Заробили на ухилянтах понад $1 млн: деталі про затримання двох голів ТЦК на Київщині (фото, відео)

Під час обшуків у затриманих знайшли сотні тисяч доларів готівкою. Більшість готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін власних осель.

В СБУ підтвердили, що затримала двох очільників ТЦК та СП в Київській області, а також їхнього спільника, які заробили на ухилянтах понад 1 млн дол. Як повідомили в Офісі генпрокурора, йдеться про начальників Бориспільського та Бучанського районних ТЦК.

Що відомо про затримання голів ТЦК на Київщині – читайте на ТСН.ua.

Як заявили в Офісі генпрокурора, начальників Бориспільського і Бучанського ТЦК, а також їхнього спільника, викрито на схемі з ухилення від мобілізації. Раніше екссекретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок та видання "Київщина24/7" повідомляли, що йдеться про затримання військкомів Сергія Русіна та Леоніда Викочка. А щодо спільника затриманих, то в СБУ вказали, що це громадянин країни Південного Кавказу.

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За даними слідства, керівники Бориспільського та Бучанського ТЦК організували схему ухилення військовозобов’язаних від мобілізації. Вони забезпечували виготовлення підроблених медичних документів, аби в подальшому військовозобов’язані визнавалися непридатними до служби та були виключені з військового обліку.

За матеріалами справи, вартість таких "послуг" становила 37 тис. дол. з одного ухилянта. До суми входила підготовка повного пакета документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також супровід ухилянтів під час проходження ВЛК. На цей час задокументовано понад 20 осіб, які у такий спосіб намагалися ухилитися від мобілізації.

СБУ затримала голів Бориспільського та Бучанського ТЦК, а також їхнього спільника / Фото: СБУ

СБУ затримала голів Бориспільського та Бучанського ТЦК, а також їхнього спільника / Фото: СБУ

СБУ затримала голів Бориспільського та Бучанського ТЦК, а також їхнього спільника / Фото: СБУ

СБУ затримала голів Бориспільського та Бучанського ТЦК, а також їхнього спільника / Фото: СБУ

За даними СБУ, для реалізації схеми військкоми використовували особисті зв’язки серед представників ВЛК, яких "втемну" залучали до злочинної схеми. Водночас в ОГ повідомили, що для безперешкодного затвердження необхідних документів підозрювані намагалися залучити службовців Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ.

У подальшому фіктивні документи використовувалися для зняття військовозобов’язаних з військового обліку. Таким чином ухилянти отримували можливість втекти за кордон.

Для пошуку "клієнтів" та передавання грошей посадовці ТЦК залучили свого знайомого-іноземця.

Військова контррозвідка СБУ затримала посередника у київському ресторані, коли той одержував 50 тис. дол. від нових "клієнтів". Після цього у службових кабінетах контррозвідники затримали обох посадовців ТЦК.

Правоохоронці провели 33 обшуки у приміщеннях ТЦК, вдома у військкомів, їхнього спільника, "ухилянтів", а також в автомобілях фігурантів. Під час обшуків у двох керівників ТЦК вилучили майже 500 тис. дол., а в їхнього спільника – ще понад 600 тис. дол.

СБУ затримала голів Бориспільського та Бучанського ТЦК, а також їхнього спільника / Фото: СБУ

Вилучені гроші в голів ТЦК Київщини та їхнього спільника / Фото: Офіс генпрокурора

Вилучені гроші в голів ТЦК Київщини та їхнього спільника / Фото: Офіс генпрокурора

Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін власних осель.

СБУ затримала голів Бориспільського та Бучанського ТЦК, а також їхнього спільника / Фото: СБУ

СБУ затримала голів Бориспільського та Бучанського ТЦК, а також їхнього спільника / Фото: СБУ

Також були вилучені військово-облікові та медичні документи військовозобов’язаних.

Окрім того, в оселі іноземця правоохоронці знайшли велику кількість зброї, зокрема пістолет з глушником, походження якої зараз встановлюється.

Вилучені гроші в голів ТЦК Київщини та їхнього спільника / Фото: Офіс генпрокурора

Слідчі оголосили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань;

неправомірна вигода, надана службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Зараз вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

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