Заробіток на горі: на Вінниччині затримали чиновницю, яка вимагала гроші у вдови воїна

СБУ та Нацполіція затримали депутатку, яка вимагала хабар у родини загиблого військового / © СБУ

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На Вінниччині Служба безпеки України спільно з Національною поліцією ліквідували схему вимагання грошей у родин загиблих військових.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Правоохоронці затримали депутатку однієї з селищних рад, яка разом із місцевим адвокатом та його спільником вимагали хабар у вдови загиблого воїна ЗСУ.

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Зловмисники шантажували жінку, вимагаючи гроші за сприяння у демобілізації її сина, який разом із батьком захищав Україну на фронті.

Якщо жертва відмовлялася платити, вони погрожували створити штучні перешкоди для звільнення сина з військової служби.

Правоохоронці задокументували злочин і затримали фігурантів на гарячому – під час отримання грошей від потерпілої.

За даними слідства, посередники дізналися, що жінка отримала грошову компенсацію за загибель чоловіка на фронті. Вони вирішили вимагати “відсоток” від цієї суми, який планували розподілити між собою.

Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони та інші докази їхньої діяльності. Їм загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі всім трьом затриманим повідомлено про підозру.

Нагадаємо, СБУ викрила групу неповнолітніх, які на замовлення російських спецслужб здійснювали підпали релейних шаф «Укрзалізниці» в північних та центральних областях України.