Заробив штрафів на 100 тисяч гривень: у Харкові у "короля автостради" відібрали кабріолет

Чоловік "назбирав" 11 протоколів від поліції і 3 судових рішення.

Водій з Харкова залишився без улюбленого авто, бо не сплачував штрафи за кермування у нетверезому стані та порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомив очільник Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Харкові Сергй Розумний.

"11 протоколів за порушення правил дорожнього руху та 3 рішення суду за керування транспортним засобом у нетверезому стані. Загальна сума заборгованості перед бюджетом близько 100 тисяч грн., і це не заважає "королю автостради" безкарно та без прав ганяти вулицями Харкова", - написав він.

Кабріолет порушника забрали працівники виконавчої служби. Його повернуть власнику після того, як він сплатить усі штрафи.

Нагадаємо, що у Черкаській області чоловік отримав кулю в ногу за борги. Хулігана затримали правоохоронці, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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