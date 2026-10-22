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Заробляють більше за поляків: які категорії українських біженців отримують найвищі зарплати в Польщі
За даними дослідження Deloitte для ООН, медіанні доходи більшості українських біженців у Польщі залишаються нижчими за середні по країні, однак чоловіки віком 25–34 роки та 45–54 роки зуміли випередити місцевих працівників за рівнем зарплат.
Попри те що громадяни України формують найчисельнішу групу працевлаштованих іноземців у Польщі, їхні доходи зазвичай залишаються нижчими за середні показники по ринку. Втім, з цієї загальної тенденції чітко виділяються дві групи — це українські чоловіки віком 25–34 роки, а також, хоча й дещо меншою мірою, респонденти у віковій категорії від 45 до 54 років.
Про це пише OBOZ.UA, посилаючись на дані дослідження «Аналіз впливу біженців з України на економіку Польщі», який компанія Deloitte підготувала для Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).
Як змінилися зарплати українців в Польщі
За даними Головного статистичного управління Польщі (GUS), наприкінці першого кварталу 2026 року в країні було офіційно працевлаштовано 1,2 мільйона іноземців. З них 784 тисячі — це громадяни України.
У період з 2023 по 2025 рік медіанна зарплата українців (після сплати податків) зросла на 45%. Та навіть попри це, вони заробляли лише 85% від медіанного показника загалом.
«Це свідчить про те, що останнє підвищення виплат зумовлене насамперед загальним зростанням зарплат у країні, а не суттєвим скороченням розриву в доходах між мігрантами та місцевими працівниками», — констатують автори дослідження.
Скільки заробляють українці і поляки
Медіанна місячна зарплата біженців з України залишається нижчою за загальнонаціональний рівень майже в усіх статево-вікових групах, а особливо помітним розрив стає після досягнення 55 років. Водночас винятками є:
чоловіки віком 25-34 роки, які заробляють 6800 злотих «на руки», тоді як всі робітники цієї ж вікової групи отримують 5300 злотих;
чоловіки віком 45-54 роки (із незначним перевищенням).
Водночас після 55 років відносне фінансове становище біженців відчутно погіршується. Такий розрив частково пояснюється ефектом структури порівнюваної групи: низькооплачувані громадяни Польщі в цьому віці частіше виходять на пенсію, що штучно підвищує середню медіанну зарплату серед тих поляків, які продовжують працювати.
Крім того, порівняльний аналіз по галузях демонструє найбільший розрив у рівнях доходів у сферах освіти та охорони здоров’я. Аналітики пов’язують це зі складністю визнання кваліфікації та бар’єрами для входу у регульовані професії (медики, вчителі) в Польщі.
Нагадаємо, Польща може перенести прикордонний контроль з Україною на свою територію, якщо через погіршення безпекової ситуації перевірки на східному боці кордону стануть небезпечними.