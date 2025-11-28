Заробляли на війні: викрито махінації постачальників запчастин для бронетехніки — Офіс генпрокурора

Приватна фірма наживалася на зепчастинах до бронетехніки / © Офіс Генерального прокурора

Двох посадовців приватної компанії звинуватили у привласненні 15 млн грн під час продажу запчастин до бронетехніки.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, упродовж 2024 року директор товариства разом із комерційним директором забезпечили перемогу підконтрольної компанії в оборонних закупівлях.

«Це відбувалося через маніпулювання ринковими цінами, імітацію конкуренції та систематичне завищення вартості запчастин для військової техніки, зокрема бронеавтомобілів Kirpi, що активно використовуються на фронті», — повідомили в Офісі генпрокурора.

Підозру отримали директор фірми, який організовував підготовку документів, комунікацію з військовою частиною і розподіл коштів, та комерційна директорка, яка формувала накладні й інші документи із свідомо завищеними цінами.

«Щоб мати вигляд "найдешевшого" постачальника, керівник товариства розсилав типові запити до пов’язаних компаній, контролюючи, щоб ті подавали комерційні пропозиції з навмисно завищеною вартістю», — пояснили суть злочинної схеми в Офісі генпрокурора.

Експертиза встановила, що лише за двома договорами сума незаконно отриманих приватною фірмою коштів перевищила 15 мільйонів гривень.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено докази злочинної діяльності — документи та електронні носії.

Обом посадовцям повідомлено про підозру в організації заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану та повторно (ч. 4, 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше суд зобов’язав недобросовісного постачальника повернути Волинській обласній військовій адміністрації 28,2 млн грн за неякісні бронежилети та шоломи, які не витримали випробувань і не могли використовуватись військовими.