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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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286
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2 хв

Заробляв на війні: ексзаступника мера Харкова спіймали на крадіжці оборонних коштів (фото)

Ексзаступник мера Харкова разом з комерційними структурами викрадав мільйони на захисних спорудах.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
На Харківщині викрили масштабну схему розкрадання коштів на будівництві фортифікацій

На Харківщині викрили масштабну схему розкрадання коштів на будівництві фортифікацій / © СБУ

На Харківщині викрито масштабну корупційну схему, пов’язану з розкраданням бюджетних коштів, виділених на будівництво захисних споруд. Національна поліція України затримала колишнього заступника міського голови Харкова та ще чотирьох осіб, причетних до незаконного заволодіння мільйонами гривень.

Про це розповіли у пресслужбі Нацполіції у Telegram.

За даними слідства, організатором злочинної схеми виступив ексчиновник, який, використовуючи службові зв’язки, налагодив механізм привласнення бюджетних коштів. До схеми також входили основний підрядник та три комерційні структури. Саме через ці фірми закуповувалися матеріали для облаштування фортифікацій із завищенням вартості — націнка сягала 30%.

/ © Нацполіція у Харківській області

© Нацполіція у Харківській області

/ © Нацполіція у Харківській області

© Нацполіція у Харківській області

/ © СБУ

© СБУ

/ © СБУ

© СБУ

Правоохоронці встановили, що замість того, щоб забезпечити якісне та своєчасне зведення оборонних споруд, посадовці організували схему систематичного «відкату». Комерційні структури штучно підвищували ціну матеріалів та обладнання, після чого різницю між реальною вартістю та контрактною осідала в кишенях учасників злочинної групи.

/ © СБУ

© СБУ

Затримання було проведено за підтримки відділу силового забезпечення ДСР Нацполіції у Харкові. Усі п’ятеро фігурантів затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

/ © СБУ

© СБУ

На основі зібраних доказів слідчі повідомили їм про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться, зокрема, про привласнення та розтрату майна у великих розмірах, зловживання службовим становищем, а також участь у злочинному угрупованні.

/ © СБУ

© СБУ

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманим. Досудове розслідування триває. У разі доведення вини, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт пояснив, хто має взяти будівництво фортифікацій під час війни в Україні на себе.

Командир бригади «Азов» Нацгвардії України Денис Прокопенко вважає, що оборона на деяких ділянках фронту сиплеться не через відсутність фортифікацій чи нестачі людей, а через банальну відсутність навичок грамотного облаштування рубежів.

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