Заробляла на крові: у Запоріжжі очільниця медзакладу торгувала плазмою

Своїми діями жінка спричинила матеріальну шкоду у сумі понад 700 тис грн.

У Запоріжжі у розтраті підозрюють колишню виконувачку обов'язків керівника "Запорізького обласного центру служби крові". Вона списала придатну для використання плазму крові і продала її комерційній структурі.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Екскерівниця комунального підприємства "Запорізький обласний центр служби крові" попалася на розтраті майна в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України). Їй вручено підозру.

"За даними слідства, у 2020 році виконувачка обов’язків керівника комунального підприємства у сфері охорони здоров’я безпідставно перевела понад 270 літрів плазми крові з розряду лікувальної до розряду непридатної для лікування. У подальшому ці компоненти крові було реалізовано комерційній структурі, чим спричинено матеріальну шкоду у сумі понад 700 тис грн". - повідомили у прокуратурі.

Слід зазначити, що цього біоматеріалу вистачило б надати медичну допомогу майже 350 хворим.

Нагадаємо, що Тернопільській області на 3 млн грн оштрафували клініку, яка офіційно не працевлаштувала 24 медиків. З ними були укладені лише цивільно-правові угоди замість трудових.

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