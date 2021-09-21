Заробляли до пів мільйона грн на місяць: на Буковині торгували свідоцтвами про вакцинацію та ПЛР-тестами (фото)

Заробляли до пів мільйона грн на місяць: на Буковині торгували свідоцтвами про вакцинацію та ПЛР-тестами (фото)

Зловмисники підробляли COVID-документи для роботи за кордоном.

На Буковині троє місцевих мешканців підроблювали і продавали COVID-документи, необхідні для працевлаштування українців за кордоном в умовах пандемії, а також для іноземців. Служба безпеки України викрила злочинну групу.

Про це повідомляють у Службі безпеки України.

Також читайте Уряд дозволив сімейним лікарям видавати довідки про вакцинацію

Відомо, що троє чернівчан розпочали свій "бізнес" навесні 2021 року. "Клієнтів" шукали через перевізників, а працювали в орендованому офісі.

Зловмисники підробляли довідки щодо відсутності коронавірусу, свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка і навіть договори з іноземними роботодавцями.

Для іноземців зловмисники виготовляли результати ПЛР-тестів, начебто зроблених за кордоном, страхові поліси. Усе робилося у стислі терміни і без відвідин медичних закладів.

СБУ встановила, що підроблена довідка про результати ПЛР-тесту коштувала 200 грн, повний пакет документів, необхідних для виїзду українського громадянина за кордон - 3 тисячі грн, для іноземців - тисячу гривень.

На місяць вони могли заробити до пів мільйона гривень. Під час обшуків, проведених в офісному приміщенні та за адресами реєстрації, постійного місця мешкання і тимчасового перебування учасників схеми, правоохоронці вилучили:

спеціальне обладнання для виготовлення й підробки документів та комп’ютери із доказами протиправної діяльності;

підроблені штампи і печатки українських та іноземних компаній та комунальних закладів охорони здоров’я Чернівецької та інших областей;

готові бланки та обладнання для нанесення голограм.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

Нагадаємо, уряд планує вивести підробку COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів в окрему статтю Кримінального кодексу України.

Раніше у МОЗ визнали, що українці підробляють "COVID-паспорти", й анонсували нововведення.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання