Заробляли на онкохворих: у Житомирі медики перепродавали в аптеки безкоштовні ліки від раку (фото)

Заробляли на онкохворих: у Житомирі медики перепродавали в аптеки безкоштовні ліки від раку (фото)

Горе-медики щомісяця заробляли по 500 тис. грн.

У Житомирі завідувач одиного із відділень лікарні разом із своїм колегою перепродавали в аптеки безкоштовні ліки для онкохворих пацієнтів. Їх затримали.

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Про це йдеться у повідомленні Нацполіції Житомирської області.

За даними слідства, завідувач відділення однієї із лікарень міста спільно із своїм колегою призначали безкоштовні медичні препарати для хворих на онкологічні захворювання, проте люди їх не отримували. Медики формально списували ліки, але насправді вони їх продавали по заниженій ціні представникам аптечних мереж одразу в кількох областях України.

Зловмисники діяли пів року. Їхній щомісячний заробіток становив орієнтовно 500 тис. грн. Правоохоронці провели обшуки в кабінетах медиків та у кількох аптеках. Під час слідчих дій в автомобілі одного із лікарів правоохоронці знайшли 500 тис. грн та чергову партію ліків (50 упаковок вартісного протипухлинного препарату).

ГУНП в Житомирській області

У поліції відкрили провадження за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників протиправної діяльності. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном від 3 до 5 років або позбавлення волі від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, депутати ухвалили законопроєкти, які допоможуть онкохворим українцям отримати безоплатно новітнє лікування.

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