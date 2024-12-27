На Харківщині влаштували масові обшуки у посадовців ТЦК та ВЛК

Службовці змовилися та "заробляли" на ухилянтах.
Правоохоронці провели у Харківській області 39 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК, які фігурують у справі про фальсифікації документів для ухилення громадянами від мобілізації.
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
"39 обшуків у працівників РТЦК та ВЛК – службовці змовилися та "заробляли" на ухилянтах", – вказано у заяві.
За словами Болвінова, фігуранти зловживали владою, тривалий час діяли разом та встигли виключити з військового обліку тих, хто не мав на це законних підстав. Посадовці вносили завідомо неправдиві дані в документи, в результаті чого військовозобов'язані визнавалимя непридатними або ж обмежено придатними до служби.
За словами Болвінова, це не єдине, що накоїли фігуранти.
"Крім того, ця ж група сприяла переправленню чоловіків через кордон. Також проводили махінації із заробітною платою – її отримували люди, які не проходили службу. За гроші "вирішували питання" про мобілізацію транспорту, який мав би їхати на передову", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели обшуки у всіх фігурантів, вилучили гроші та майно, військово-облікові та медичні документи. На вилучене майно було накладено арешти. Наразі вивчається уся знайдена документація та проводяться допити фігурантів.
Болвінов зазначив, що під особливою увагою – статки та активи посадовців ТЦК та ВЛК.
До слова, у Закарпатській області було викрито чергову схему переправлення ухилянтів за кордон.
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