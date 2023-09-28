Заробляли на ухилянтах: на Вінниччині затримано посадовців ТЦК

У Вінниці Державне бюро розслідувань викрило організовану злочинну групу, яка допомагала ухилянтам уникнути мобілізації та виїхати з України.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Очолював злочинну групу офіцер відділення призову Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його партнерами в нелегальній бізнес-діяльності стали два члени військово-лікарської комісії - це травматолог і хірург.

Слідство встановило, що офіцер шукав чоловіків-ухилянтів. За чотири тисячі доларів їм вигадували діагнози та готували документи, які дозволяли не лише бути непридатними для військової служби, а й виїздити за кордон.

Працівники ДБР провели обшуки у Вінницькому об’єднаному МТЦК та СП і за місцем проживання учасників групи. Правоохоронці виявили і вилучили "чорну бухгалтерію", списки військовозобов'язаних чоловіків і підроблені медичні довідки. Крім того, у фігурантів знайшли понад 300 тис. грн у різній валюті.

Трьох учасників групи затримали. Їх підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого організованою групою з корисливих мотивів. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів і відсторонення від посад. Передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до дев'яти років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, колишній військком Запорізької області організовував фальшиві операції для ухилянтів. Зокрема, в кардіологічному відділенні міської лікарні швидкої екстреної допомоги "клієнтам" видавали підроблені документи про нібито проведення операції.

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