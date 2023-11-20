Заробляли на ухилянтах понад 100 тисяч доларів на місяць: СБУ викрила "банду" на Буковині

Служба безпеки України і Національна поліція нейтралізували у Чернівецькій області злочинне угруповання. "Банда" створила канал незаконного виїзду за межі України чоловіків призовного віку. Загалом на ухилянтах зловмисники заробляли понад 100 тисяч доларів на місяць

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зазначається, щоб схилити військовозобов’язаних до втечі за кордон, зловмисники "гарантували надійність маршрутів" в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Крім того, організатор угруповання обіцяв своїм клієнтам "захист" від правосуддя, якщо їх затримають під час нелегального перетину державного кордону.

НБУ викрила злочиину "банду" на Буковині

"За даними слідства, угруповання створив 44-річний мешканець Буковини. До незаконної діяльності він залучив своїх знайомих, серед яких були особи з кримінальним минулим. Так, наприклад, один із учасників банди раніше неодноразово відбував покарання за вчинення тяжких злочинів. Через власні зв’язки вони підшукували потенційних призовників та пропонували їм своє сприяння у втечі за кордон", - мовиться у повідомленні.

Вартість "послуг" оцінювали від 3 до 5 тисяч доларів США залежно від терміновості виїзду.

НБУ викрила злочиину "банду" на Буковині

НБУ викрила злочиину "банду" на Буковині

У цю суму входило консультування клієнтів щодо поведінки під час прихованого перетину держкордону та їх "супровід" до сусідньої країни.

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України зібрала доказову базу на міністра енергетики Росії Миколу Шульгінова, який перебуває під санкціями та сприяє вищому військово-політичному керівництву РФ у забезпеченні електроенергією окупаційних угруповань.

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