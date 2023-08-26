"Заробляли на ухилянтах": СБУ "впіймала" на корупції ще 4 військових чиновників

Вартість так званих послуг становила до $10 тис з однієї особи.

Служба безпеки України викрила ще 4 військових чиновників та очільників військових медкомісій, які "заробляли" на ухилянтах.

Про це інформує СБУ.

Зазначається, що за гроші посадовці пропонували військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Цікаво, що вартість так званих послуг становила до $10 тис з однієї особи.

Київ

У столиці затримали начальника районного військкомату та голову однієї із столичних військово-лікарських комісій, які продавали фальшиві меддовідки про наявність важких діагнозів.



"Придбані підробки ухилянти використовували для уникнення від призову і подальшого виїзду за межі України", - розповіли в СБУ.

Харківщина

У Харківський області СБУ затримала керівника районного військкомату, який "заробив" на потенційних призовниках більше, ніж 11 млн грн. До незаконної діяльності він залучив трьох посадовців місцевої лікарні.



"За хабарі вони "знаходили" у військовозобов’язаних «проблеми зі здоров’ям», які ставали формальною підставою для зняття з військового обліку", - йдеться у повідомленні.

Одещина

Кіберфахівці СБУ ліквідували корупційну схему, до організації якої причетний секретар місцевої військово-лікарської комісії.

Зазначається, що разом зі столичною адвокаткою і двома спільниками вони налагодили масштабний збут фальсифікованих документів про непридатність до військової служби, а своїх клієнтів вони підшукували по всій території України, згодом ставили їх на облік до одеського військкомату, щоб "списати"з військової служби.



"Наразі секретаря цієї військово-лікарської комісії та її спільників затримано "на гарячому". Їм уже оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів", - зазначили в СБУ.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ викрила на корупції військкомів

СБУ викрила на корупції військкомів

СБУ викрила на корупції військкомів

Раніше в Івано-Франківську державне бюро розслідувань викрило схему фіктивного зарахування на службу до військкоматів родичів керівництва міста.

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