Заробляли по 150 тис. доларів на місяць: на Тернопільщині представники ТЦК організували корупційну схему (фото)

Злочинну обородку для тах, хто вирішив уникнути мобілізації, налагодили посадовці одного з районних Територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) Тернопільсокї області.

Поліція Тернопільської області повідомила про це 24 липня.

На місяць корупціонери "заробляли" на ухилянтах від 100 тис. до 150 тис. доларів. Організатору та одному зі спільників слідчі вже повідомили про підозру. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Фото: Поліція Тернопільської області

Оперативники карного розшуку та слідчі Головного управління Нацполіції у Тернопільській області за сприяння керівництва Міноборони та ЗСУ отримали інформацію про те, що службові особи РТЦК та СП наживаються на особах, які ухиляються від виконання військового обов’язку.

Фото: Поліція Тернопільської області

Нагадаємо, примусове доставляння до ТЦК здійснюється у разі відсутності у людини ВОД (військово-облікового документу), а також, якщо вона в застосунку значиться в розшуку. Про це розповів начальник Дарницького районного у м. Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий.

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