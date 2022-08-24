Заробляв на автівках та амуніції для армії: на Хмельниччині викрили "волонтера"

У Хмельницькій області викрили очільника однієї з громадських організацій, який наживався на армії.

Чоловік ніби-то займався гуманітарною допомогою. Ввозив з-за кордону автомобілі та військову амуніцію. Усе мав передавати військовим, а натомість продавав.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України в Хмельницькій області.

Щоб приховати свій незаконний бізнес, зловмисник підробляв документацію про начебто передавання транспорту та амуніції Збройним силам. Втім, правоохоронцям вдалося заблокувати схему "волонтера".

Днями зловмисник вчергове продав один "гуманітарний" автомобіль та захисні шоломи. Отримав за це понад пів мільйона гривень. Під час продажу зловмисника й затримали правоохоронці. Ще один ввезений легковий автомобіль вилучили під час обшуків.

За даним фактом слідчі відкрили провадження за статтею "незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги". Наразі встановлюють усіх причетних до злочину.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій Харківщині колаборанти отруїлися російською гуманітарною допомогою, яку привласнювали. Мешканці Борівської громади розповідають, що вся гуманітарна допомога, яку надає Росія, – непридатна до споживання.

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