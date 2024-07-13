Заробляють менше, ніж співробітники апарату: яка зарплата у спікера Ради Стефанчука та його заступників

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA , який незабаром буде опубліковано.

Стало відомо, скільки платять нардепам та працівникам парламенту. Цікаво, що спікер Ради Руслан Стефанчук заробляє у 3 менше, ніж заступник керівника Апарату Верховної Ради.

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Зазначається, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук минулого року в середньому заробляв 79 тис. грн в парламенті. Його перший заступник Олександр Корнієнко заробляє в Раді 60,5 тис. грн, а заступниця голови Олена Кондратюк - 62,5 тис. грн. Зарплата нардепа складає орієнтовно близько 55 тис. грн на місяць.

Працівники Апарату Верховної Ради, який забезпечує роботу парламентарів отримують у 3,3 раза більше. Так, керівник Апарату Вячеслав Штучний в 2023-му в середньому заробляє 247,8 тис. грн на місяць. Його заступник Юрій Ханік отримує 262,5 тис. грн на місяць.

"Така різниця в тому числі пояснюється і популізмом в питанні визначення розміру зарплати. Підвищення зарплати народного депутата неодмінно призведе до резонансу, тоді як про зростання зарплат тих, хто забезпечує роботу парламентарів, навіть не дізнаються", - йдеться на сайті видання.

Нагадаємо, у червні повідомляли, що у Раді пропонують підняти зарплату помічникам депутатів.

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