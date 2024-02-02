"Заробляють на хайпі": Подоляк відреагував на територіальні претензії Угорщини

Останнім часом від Угорщини лунають різні заяви щодо України, серед яких також територіальні претензії.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу" розповів, чи загрожує Будапешт цілісності нашої країни.

З його слів, той факт, що країна може блокувати рішення всіх інших країн ЄС здається дивним. Також не зовсім зрозумілі заяви про те, що Будапешт претендуватиме на якусь частину України, якщо та програє.

"Дивіться, у тій же Німеччині є партія, яка каже, що треба закрити вікно допомоги Україні. Є навіть ультраліва Сара Вагенкнехт, яка взагалі каже, що треба ухвалити максимально репресивні рішення щодо України. Я б на це не звертав уваги, тому що завжди є такі маргінальні партії. Вони заробляють гроші на хайпі", — сказав Подоляк.

Нагадаємо:

Лідер угорської ультраправої партії "Mi Hazank" Ласло Тороцкаї заявив про те, що в разі поразки України у війні з Росією офіційний Будапешт претендуватиме на Закарпаття.

Угорський політик також сказав на камери про те, що "тиск з боку міжнародних фінансових інститутів" призвів до війни на території України, "зруйнувавши Європу і відправивши економіку континенту на дно".

Зазначимо, що Ласло Тороцкаї не вперше виступає з антиукраїнськими заявами. Так, у листопаді 2022 року він побажав мати з Польщею спільні кордони, натякнувши на Закарпаття.

Прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав заклик угорського депутата до зміни державних кордонів неприйнятним. Він також закликав уряд Угорщини засудити "безвідповідальні заяви".

"Заклик угорського депутата Ласло Тороцкая до перегляду державних кордонів неприйнятний. Закликаємо уряд Угорщини засудити такі безвідповідальні висловлювання, які підвішують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства", — написав він.

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