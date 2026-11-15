«Зарплата стала вдвічі меншою»: відомий комбриг приголомшив заявою про скорочення виплат у ЗСУ

Кирило Верес / © фейсбук

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Командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем «К-2», Герой України та повний кавалер ордена Богдана Хмельницького Кирило Верес заявив про зменшення зарплати. Він назвав, скільки зараз отримує.

Про це він розповів в інтерв’ю проєкту Pressing.

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Влітку 2026 року Кирило Верес радів, бо його грошове забезпечення зросло із 51 до 101 тисячі гривень. Однак він зазначив, що це була «разова акція».

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«Це не значить, що я договорився. У всіх зняли – і в комбатів, і в заступників, і в офіцерів. Усе, зарплата стала вдвічі менша знову», – пояснив він.

Комбриг додав, що зарплату військовослужбовців необхідно переглянути. Однак на запитання, де взяти гроші, відповіді він не має.

Зарплата у військових — останні новини:

В Україні триває робота над держбюджетом на 2027 рік. Член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов повідомив, що одне з найскладніших питань — де знайти кошти, щоб підвищити зарплати військовим, усередині країни, не розраховуючи на допомогу Заходу. Парламент уже проголосував відповідну правку та передав її до Кабміну, щоб уряд розглянув підвищення зарплат. У Раді наголошують, що гроші потрібно шукати всередині країни. Україна не має права витрачати міжнародну допомогу на виплати військовим.

Народний депутат України, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що можливість збільшення грошового забезпечення українських військовослужбовців залежить насамперед від пошуку додаткових фінансових ресурсів для державного бюджету.

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Автор правки та народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що засідання бюджетного комітету Верховної Ради України завершилося важливим проміжним рішенням щодо зарплат українських військових. Члени комітету одностайно підтримали правку №1279, яка передбачає підвищення заробітних плат українським військовим.

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