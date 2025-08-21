Зарплата вчителів: Свириденко сказала, коли чекати на підвищення

Учителька. Ілюстративне зображення / © Freepik

Реклама

Наступного 2026 року можна чекати на позитивні зміни у розмірі заробітної плати українських вчителів.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму виступі на конференції Міністерства освіти та науки "Серпнева-2025".

За її словами, підвищення зарплат вчителів є головним пріоритетом уряду.

Реклама

"З міністром фінансів, і з міністром освіти ми шукаємо спільні напрацювання. І сподіваюся, що наступного року ми побачимо позитивні зміни в цьому напрямку", - сказала Свириденко.

Водночас прем’єр-міністерка наголосила, що це питання є “складним викликом”.

Раніше повідомлялося, що у першому кварталі 2025 року середня заробітна плата в Україні зросла до 23 460 гривень. Одгак освітяни отримували в середньому 14 307 гривень (зростання на 13,1%),.

Оклад вчителя визначається за тарифною сіткою, яка залежить від категорії педагога — від 10 до 14 тарифного розряду. До базової ставки додаються надбавки за вислугу років (10–30%), престижність праці (5–30%) та нові доплати: від січня 2025 року — 1 000 грн за роботу в несприятливих умовах, від вересня вона зросте до 2 000 грн.

Реклама

Нагадаємо, український уряд планує підвищення мінімальної заробітної плати на найближчі роки. Згідно з урядовими розрахунками, її розмір перевищить 10 тисяч гривень до 2028 року. Від 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата має становити 8 688 грн.