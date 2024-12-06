Зарплати чиновників в Україні зросли на 49% за рік — дані Мінфіну

Середня зарплата працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади України у жовтні 2024 року становила 57,5 тисячі гривень, що на 49% більше, ніж на початку року. Це значно перевищує середній рівень зарплат по країні, який у вересні становив 18 тисяч гривень, згідно з даними Пенсійного фонду України.

Про це стало відомо з даних Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, найбільші зарплати мають працівники Антимонопольного комітету – в середньому 113,7 тисячі гривень. Комітет налічує 270 осіб, а керівництво отримує 218,4 тисячі гривень.

Мінцифри посідає друге місце з середньою зарплатою у 88,5 тисячі гривень для 198 працівників.

Третє місце посідає Державне агентство розвитку туризму з середньою зарплатою 87,7 тисячі гривень у 22 співробітників.

У Секретаріаті Кабміну середня зарплата становить 67,3 тисячі гривень, а фактична кількість працівників – 680. Керівництво отримує 103,4 тисячі гривень.

Зарплати чиновників зросли / Фото: Мінфін

Нагадаємо, 2025 року мінімальна зарплата і прожитковий мінімум не зміняться.

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