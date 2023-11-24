Зарплати українцям перерахують: стали відомі нові розміри та дати

В Україні планується істотне зростання зарплат на 2024 рік. Це може компенсувати подорожчання та відіграти ключову роль у подальшому економічному розвитку країни.

У бюджеті на 2024 рік уряд передбачив, що українські працівники в середньому отримуватимуть 21 809 грн. Крім того, реальна зарплата зросте на 8,5 відсотків навіть з урахуванням інфляції, якщо виплати справді досягнуть зазначеного рівня. Це допоможе компенсувати подорожчання за останні роки.

Про це розповіла керівниця напряму рекрутингу та Executive search порталу GRC.ua Наталія Слинько, пише OBOZ.UA.

Великі українські роботодавці та міжнародні компанії часто підвищують зарплати на рівень інфляції або приблизно на той самий рівень. Підвищення мінімалки є частиною зростання середньої зарплати. Так, її збільшать із 6700 до 7100 грн у січні 2024-го та до 8000 грн у квітні наступного року.

Це буде значним зростання зарплати, що становить близько 20%. Уряд фактично заморозить ситуацію з поправками на зростання цін до квітня, і вже у квітні очікує значного зростання заробітних плат.

За даними порталів з працевлаштування, середня зарплата в Україні становить 18 542 грн. Водночас, у сусідній Румунії, де зарплати низькі порівняно з Європейським Союзом, у середньому працівникам платять 62 305 грн, що у 3,3 раза більше, ніж в Україні. Після закінчення війни та вступу України до ЄС рівень зарплати стане одним із головних питань. Це визначає масштаби трудової міграції.

Вчена Людмила Черенько каже, що традиційно доступна робоча сила була перевагою на ринку. У результаті висококваліфіковані інженери в Україні заробляли в рази менше, ніж їхні колеги в найближчих країнах ЄС. Від цього слід відмовитися.

"Якщо ми вирішимо перейти на нову економічну модель, в основу якої не буде закладено низьку оплату праці, – а саме таким має бути шлях, якщо ми йдемо до ЄС, – ми маємо робити перші кроки", – каже Черенько.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів покращив прогноз зростання реальної заробітної плати українців 2023 та 2024 років. За підсумками 2023 року номінальна середньомісячна зарплата (брутто) становитиме 18527 гривень. В уряді очікують на подальше зростання зарплат українців і 2024 року. Передбачається, що номінальна середньомісячна зарплата (брутто) становитиме 21809 гривень.

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