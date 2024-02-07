Зарплати українських чиновників за перший рік повномасштабної війни: журналісти склали рейтинг найзаможніших

Зарплати членів Кабінету міністрів за перший рік повномасштабної війни в Україні – на інфографіці.

Декларації політиків та чиновників України засвідчили, скільки, зокрема, міністри заробили за перший рік великої війни. Так, найвища річна зарплата була у міністра оборони Олексія Резнікова, якого звільнили з посади у вересні 2023 року. Очільник Міноборони встиг заробити 1 млн 262,7 тисяч гривень.

Інфографіку та рейтинг українських чиновників створило видання "Слово і діло".

Як нагадали автори інфографіки, зарплата міністрів складається не лише з окладу: можуть нараховуватися надбавки, матеріальна допомога чи допомога на оздоровлення, оплата за відрядження чи відпустку.

Зарплати українських чиновників Фото: Слово і Діло

У трійці лідерів після Резнікова в переліку зазначено:

міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, який заробив за 2022 рік 1 млн 249,5 тисячі гривень проти 1 млн 66,7 тисячі роком раніше,

вже звільненого з посади міністра спорту Вадима Гутцайта, який заробив в 2022 році 1 млн 161 тисячу гривень, в 2021 році – 896,1 тисяч,

Сергій Шкарлет, колишній міністр освіти, в 2022 році отримав 1 млн 132,9 тисяч гривень зарплати проти 902,4 тисяч в 2021-му.

Зазначимо, що вже ексміністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін у 2022 році заробив 1 млн 28,2 тисяч гривень.

А Юлія Лапутіна, яку звільнили з посади міністра у справах ветеранів 7 лютого 2024-го, заробила 1 млн 008,2 тисяч гривень у 2022 році та 752,4 тисячі у 2021-му.

Зарплата міністра енергетики Германа Галущенка за 2022 рік склала 1 млн 007,1 тисячі гривень, за 2021 рік – 479,6 тисяч.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заробив 900,7 тисяч гривень у 2022 році та 697,9 тисяч у 2021-му.

А ось річні зарплатні віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної та віцепрем'єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова – у нижній частині рейтингу.

Додамо, що за перший рік великої війни депутати задекларували 134 нових транспортних засобів. Третина народних обранців під час війни, за 2022-й рік, війни обзавелась новими авто та нерухомістю за мільйони гривень.

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