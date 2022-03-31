Зарплати в Канаді 2022 року і середні витрати на життя: все, що потрібно знати біженцю з України

Зарплати в Канаді 2022 року і середні витрати на життя: все, що потрібно знати біженцю з України

У Канаді проживає понад 1,3 млн українців, це найбільша українська громада за межами України. Нещодавно уряд Канади ввів нові міграційні програми для українців. На яких умовах можна проживати в Канады, які середні зарплати в країні та мыга рівень життя, розбирався ТСН.ua

Як українцям, які тікають від війни, потрапити до Канади

17 березня 2022 р. у відповідь на вторгнення Путіна уряд Канади, Міністерство з питань імміграції, біженців та громадянства Канади (IRCC) запровадило спеціальну програму пришвидшеного надання тимчасового місця проживання українцям, що шукають прихистку в Канаді. Програма називається "Дозвіл на екстрені поїздки Канада – Україна" (CUAET) і не має обмежень на кількість отримання заяв для тимчасового перебування, дозволу на роботу чи навчання в країні на відміну від умов для ПМП чи переселення як біженця.

Що отримують українці у Канаді

Програма CUAET дозволяє українцям і членам їхніх сімей будь-якої національності перебувати на території Канади у статусі тимчасових резидентів упродовж до 3 років.

Тимчасові резиденти отримують 3-річний дозвіл на роботу в Канаді, а також дозвіл на навчання у будь-якому навчальному закладі країни.

Учні початкової та старшої школи можуть зареєструватися для навчання у школі й починати її відвідувати відразу після прибуття до Канади.

Для отримання вищої освіти потрібно лише подати заяву на отримання дозволу на навчання.

Програмою CUAET можуть скористатися українці, які вже перебувають, працюють чи навчаються в Канаді члени їх сімей з України, які також вже перебувають у Канаді. Вони можуть подати заявку на продовження статусу туриста чи дозволу на роботу на три роки. Вони можуть подати заяву, щоб отримати новий дозвіл на роботу чи навчання, або продовжити наявний дозвіл.

Як отримати дозвіл на перебування в Канаді

Потрібно подати онлайн-заявку на отримання:

гостьової візи в Канаду й надати свої біометричні дані (відбитки пальців і фото),

одночасно з візою рекомендовано подати заяву на отримання 3-річного відкритого дозволу на роботу. Саме цей дозвіл надає право працювати в Канаді,

весь процес отримання візи та дозволу на роботу безкоштовний.

Онлайн-заявку можна отримати навіть у випадку відсутності дійсного паспорту. В такому разі Міністерство з питань імміграція, біженців і громадянства Канади (Immigration, Refugees and Citizenship Canada), розглянувши індивідуальні обставини, само видасть документ, який надасть право на поїздку до Канади.

Українці та члени їхніх сімей звільняються від вакцинації проти COVID-19 для в'їзду в Канаду. Утім вони повинні пройти карантин та тестування, дотриматись усіх вимог охорони здоров'я, що стосуються туризму.

Середня заробітна плата в Канаді 2022 році

Згідно останнім данним Статистичної сліжби Канади, на початку 2022 року середня заробітна плата становила 4802 канадських доларів, або 3769 американських або 112 317 грн. га місяць Потрібно відзначити середня заробітна плата в Канаді відрізняється в залежності від професії та регіону країни. Найчастіше зарплати в Канаді представлені за рік, а не за місяць.

Мінімальна заробітна плата в Канаді у 2022 році

Мінімальна заробітна плата з урахуванням роботи протягом 40-годиного тижня становить в залежності від провінції та зайнятості від 2 033 до 2 773 канадських доларів, або відповідно від 1 595 до 2 176 американських доларів.

Які податки в Канаді?

Податкова система Канади досить проста, хоча самі податки важко назвати низькими. Величина податків залежить від галузі, провінції, розміру прибутку працівника. Податки на стягуються у тому випадку, якщо сукупний дохід не перевищує 7,5 тисячі канадських доларів.

В іншому випадку працівники сплачують наступний податок в залежності від розміру окладу:

від 7 500 до 42 700 -15% доходу;

від 42 700 до 85 400 - 22% доходу;

від 85 400 до 132 400 - 26% доходу;

понад 132 400 - 29% доходу.

Популярні та добре оплачувані професії в Канаді.

Середня зарплата в Канаді для працівників гірничодобувної сфери, нафтогазової промисловості становить близько 65 тисяч канадських доларів на рік.

Через велику кількість різноманітних кафе, ресторанів, готелів, популярним, хоча не дуже високооплачуваними в Канаді є вакансії готельно-ресторанного бізнесу. Цінується тут професія кухаря, зарплата якого буде залежати від кількості робочих годин. Мінімальна ставка - близько 10-12 доларів на годину для звичайного кухаря та 20-25 доларів на годину для шеф-кухаря.

Потрібні в Канаді бухгалтера, зарплата яких залежить від кваліфікації. В середньому, можна розраховувати на 60 тисяч доларів на рік на початку. А фінансові керівники можуть отримувати близько 120 тисяч доларів на рік.

Середня зарплата в Канаді для робітничих професій механіків, зварників, сантехніків становить близько 50 тисяч доларів на рік.

Канада дуже зацікавлена у кваліфікованому медичному персоналі. Особливо потрібними вважаються хірурги, дерматологи, кардіологи, окулісти та лікарі загальної практики. Медичний персонал, напевно, один із найоплачуваніших в країні. Так, сімейний доктор заробляє близько 170 тисяч доларів на рік, хірург - до 250 тисяч, стоматологи та медсестри від 70-90 тисяч канадських доларів на рік. Високі заробітні плати у гінекологів і урологів.

Але, у випадку українських переселенців, які не мають канадського громадянства, їм доведеться довго підтверджувати свій диплом за допомогою складання спеціальних іспитів та платити за це великі гроші.

В освітній сфері також дефіцит кадрів. Це стосується вчителів молодших і старших класів, викладачі коледжів і вищих навчальних закладів. Хоча зарплата вчителя в Канаді та не висока - близько 15 доларів на годину, 60-79 тисяч доларів за рік. У викладачів коледжів та вишів матимуть близько 70-90 тисяч

Програмісти напевно одна з найпопулярніших професій в Канаді. Початківець в цій сфері отримує лише 15 доларів на годину, а зарплата кваліфікованих працівників - до 100 тисяч доларів на рік.

Для українців без профільної освіти можуть запропонувати роботу бурильника свердловин. Після випробовувального терміну та навчання цієї професії. зарплата становитеме які бажають взяти участь в даних видах робіт, становить близько 30-40 доларів за годину. Мінімальна зарплата будівельника в Канаді близько 20 тисяч доларів на рік. Якщо у вас є водійські права з різними категоріями та досвід роботи водієм від 5 років , то можна стати далекобійником. Середня заробітна плата дальнобійника близько 30 тисяч канадських доларів на рік, а на власній вантажівці близько 90 тисяч доларів.

Як отримати роботу в Канаді?

Здобувачу роботи потрібно пам'ятати, що в більшості випадків знання та кваліфікацію на буті в Україні, в Канаді потрібно підтверджувати. Для працевлаштування українців урядом Канади створений спеціальний веб-сайт Банку вакансій для України

Шукати актуальні вакансії у Канаді можна на наступних сайтах:

eluta.ca;

monster.ca;

workopolis.com;

ca.indeed.com;

canadajobs.com.

Здобувачу роботи потрібно пам'ятати, що в більшості випадків знання та кваліфікацію на буті в Уукраїні, в Канаді потрібно підтвреджувати.

Як знайти житло в Канаді? Яка вартість житла

Пошук житла може стати проблемо, якщо у вас немає знайомих у країні.

Розмір житла в Канаді вимірюється кількістю спалень. З недорогих варіантів на ринку представлені квартири на цокольних поверхах чи горищних приміщеннях й квартири-студії – вони зазвичай в 2-3 рази дешевші. Молодим сімейним парам можуть підійти й кондомініуми, сім`ям з дітьми варто звернути увагу на приватні будинки чи таунхауси на околицях міста.

Вартість житла в Канаді сильно відрізняється від провінції до провінції. Так, Торонто – найдорожче місто країни, адже тут зосереджені всі найбільші підприємства, заклади освіти та компанії, відповідно, тут більше пропозицій для роботи.

Нижче наводимо середні ціни на житло в Торонто за місяць:

Квартира-студія – від 800 канадських доларів (або 600 доларів США).

Квартира з однією спальнею – від 1200 канадських доларів (або 930 доларів США).

Квартира з двома спальнями - від 1600 канадських доларів (або 1200 доларів США).

В Оттаві житло значно дешевше. Є багато пропозицій, які у середньому в місяць обійдуться вам у наступну ціну:

Квартира-студія – 400-700 канадських доларів (або 300-550 доларів США)

Квартира з однією спальнею – від 600 до 1000 канадських доларів (або 460 – 770 доларів США)

Квартира з двома спальнями - від 800 до 1200 канадських доларів (або 620 – 930 доларів США)

У франкомовному Монреалі розповсюджені наступні середньомісячні орендні платні:

Квартира-студія – від 450 до 700 канадських доларів (або 350 – 550 доларів США)

Квартира з однією спальнею – від 600 до 900 канадських доларів (або 460 – 700 доларів США)

Квартира з двома спальнями - від 700 до 1000 канадських доларів (або 540 – 770 доларів США)

У Ванкувері житло вважається одним з найкращих у світі, а ціни відповідають цьому статусу.

Нижче наводимо середні ціни на житло в Ванкувері за місяць:

Квартира-студія – від 700 до 1000 канадських доларів (або 540 – 770 доларів США)

Квартира з однією спальнею – від 900 до 1100 канадських доларів (або 700 – 850 доларів США)

Квартира з двома спальнями - від 1000 до 1300 канадських доларів (або 770 – 1000 доларів США)

житло в Канаді

Поради щодо оренди житла

У Канаді вам доступна оренда житла як у корпорацій, так і у приватного власника, при чому співробітництво з другим вигідніше, адже фізичні особи частіше йдуть на поступки – і ціну можуть знизити, й умови покращити.

Житло найчастіше здається на півроку-рік.

Як правило, вартість комунальних послуг входить до вартості оренди. Доплачувати доведеться тільки за телефон, інтернет та телебачення.

При підписанні договору, орендодатель швидше за все попросить у вас довідку про доходи або виписку від роботодавця.

Майте на увазі, що згідно з канадськими законами діти мають жити в окремій кімнаті. За цим слідкують і у разі регулярної перевірки порушникам виписують суттєві штрафи.

Спірні питання між орендарем та орендодавцем вирішує організація Landlord and Tenant board (https://tribunalsontario.ca).

Сайти для пошуку житла в оренду:

Транспорт в Канаді

Вартість проїзд потягом залежить від відстані, зони, класу вагону та типу абонементу (кількості квитків). Для дітей молодше 2 років - проїзд безкоштовний, для дітей до 14 років - 50% вартості в економ-класі.

Купити квитки на потяги можна як на станціях, так і онлайн, за посиланням - https://m.reservia.viarail.ca/en#/booking. Заздалегідь обирайте клас квитка, від цього залежатиме кількість багажу, харчування та інші нюанси.

Східне та західне побережжя Канади зв’язані між собою як шосе, так і залізничним сполученням, але в цілому по країні зручніше пересуватися в автобусі, ніж потягом.

Найпопулярнішими видами транспорту в Канаді є автобус та метро. Середня ціна за проїзд у цьому транспорті – 5 канадських доларів або 3,25 долара США.

Як пересуватись автобусом по Канаді

Канадські автобуси дуже комфортабельні. Ціна проїзду залежить від компанії-перевізника, нижче ми наводимо ціни основних з них.

Торонто - Оттава - близько 50 $, 5 годин дороги.

Монреаль – Оттава - близько 25 $, близько 2,5 годин в дорозі.

Мобільний зв'язок та інтернет в Канаді

Мобільний зв'язок в Канаді - досить недешеве задоволення.

Для довготривалого перебування в Канаді досить багато часу, краще подумати про покупку телефону і пакета послуг, що додається до нього на місці. Один з нюансів канадського мобільного зв'язку полягає в тому, що купити місцеву сім-карту можна тільки разом з покупкою телефону.

Головними канадськими операторами мобільного зв'язку є Rogers, Bell, Telus і їх дочірні бренди - відповідно Fido, Solo і Kodoo, а також недавно з'явилася компанія Windmobile.

Мобільний зв'язок в Канаді можливий за контрактом і за передоплатою. Якщо купити контрактний пакет мобільного зв'язку, то спочатку потрібно покласти на депозит кілька сотень доларів, потім купити дешево телефон і до нього контракт на кілька років. Щомісяця з рахунку буде зніматися плата за з'єднання, що стягується незалежно від того, чи говорили ви телефоном чи ні - 7 CAD.

Оплачуючи зв'язок по передоплаті, можна вибрати різні тарифні плани й щомісяця поповнювати рахунок на певну суму. Але якщо ви з якоїсь причини не поповнили рахунок в кінці місяця, то сума, що залишилася на рахунку зникне, і можливість здійснювати та отримувати дзвінки буде недоступна. Потрібно буде підключатися знову, і отримувати новий номер.Потрібно сказати, що мобільні тарифи в Канаді є одними з найскладніших у світі.

Середні ціни на продукти у Канаді у 2022 році

Ціни залежать від провінції

Курка (кг) 3 - 12 CAD або 3- 9 євро;

Свинина 6 - 30 CAD або 4-22 євро;



Заморожена риба (кг) - від 20 CAD або 14 євро;

20 CAD або 14 євро; Свіжа риба (кг) - 25 CAD або 18 євро;

Молок (1 літр) 1.5 - 3 CAD або 1-2 євро;

Яйця (12 шт) від 2.5 CAD або 1,8 євро;

Олія (1 л) 1,5 CAD або 1 євро

Вершкове масло (450 г) від 3 до 5 CAD або 2-4 євро;

Тверді сири (кг) - 25-30 CAD або 18-21 євро;

Макаронні вироби за 1кг - 2 CAD або 1,5 євро;

Яблуко, не ввезені (кг) 2 - 3 CAD або 1,5-2 євро;

Банани (кг) - 1.50 CAD або 1 євро;

Огірки (кг) - 2 CAD або 1,5 євро;

Помідори (кг) - 2 - 5 CAD або 1,5-3,6 євро;

Картопля (кг) - 2 CAD або 1,5 євро;

Батон (450 г) - 1.80 CAD або 1,3 євро;

Житній хліб (400 г) - 2 CAD вбо 1,5 євро;

Готовий ланч – бокс близько 9 CAD або 6,5 євро;

Готова курка гриль від 8 CAD або 5,8 євро;

Сендвіч від 3 CAD або 2.2 євро.

Порівняльна характеристика зарплат та цін в Чехії, Польщі, Німеччині, Словаччині, Румунії, Угорщини, Болгарії, Молдові Швейцарії та Канаді.

Середня заробітна плата (в євро):

Польща: 683

Чехія: 974

Німеччина: 2 162

Словаччина: 1 143

Румунія: 1 183

Угорщина: 1 189

Болгарія: 332

Молдова:422

Швейцарія: 6 352

Канада:3 472

Мінімальна заробітна плата (в євро):

Польща: 487

Чехія: 622

Німеччина: 437

Словаччина: 605

Румунія: 500

Угорщина: 565, і для фахових працівників: 735

Болгарія: 550

Молдова:125

Швейцарія: для некваліфікрваних працівників 2735- 5177, для кваліфікованих - 2310-4411

Канада: від 1470 до 2005.

Середня ціна оренди однокімнатної квартири на місяць (в євро):

Польща: 412

Чехія: 419

Німеччина: 612

Словаччина: 486

Румунія: 233

Угорщина:455

Болгарія: 280

Молдова:65

Щвейцарія:977

Канада: від 290 до 578.

Ціна картоплі (1 кг) в євро:

Польща: 0.3

Чехія: 0,58

Німеччина: 1,05

Словаччина:0,78

Румунія: 0.48

Угорщина:0,58

Болгарія: 0.56

Молдова:0,39

Щвейцарія:2,77

Канада:1,5 євро.

Ціна молока (1 л) в євро:

Польща: 0.51

Чехія: 0,62

Німеччина: 0,9

Словаччина: 0,69

Румунія: 0,96

Угорщина:0,49

Болгарія: 1.11

Молдова:0,69

Щвейцарія:1,56

Канада:1,5 євро.

Ціна соняшникової олії (1 л) в євро:

Польща: 1,95

Чехія: 1,44

Німеччина: оливкова олія 0,5 л - 4,03

Словаччина: 1,89

Румунія: 1,44

Угорщина:0,97

Болгарія: 1.17

Молдова: 1,98

Швейцарія:4,7

Канада: 1.1

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