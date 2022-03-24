Зарплати в Молдові і середні витрати на життя 2022:все, що потрібно знати біженцю з України

Зарплати в Молдові і середні витрати на життя 2022:все, що потрібно знати біженцю з України

Молдова з населенням близько 2,6 мільйона людей прийняла понад 365 000 біженців, більше третини з яких залишаються на її території. ТСН.ua підготував матеріал, у якому розповідає про зарплати, ціни на продукти в Молдові та дає поради біженцям.

За даними ООН станом на 22 березня 2022 року з України в вже виїхало понад 3 489 000 біженців. Кордон із Молдовою перетнули понад 365 000 українців.

Як в'їхати до Молдови з України

В'їхати до Молдови можна через чотири КПП на кордоні з Одеською областю. Молдова ухвалила рішення пускати українців без закордонних паспортів та сертифікатів вакцинації лише на підставі внутрішніх документів, що ідентифікують особу. Діти у супроводі дорослих можуть перетинати на підставі свідоцтва про народження. Автомобілі також пропускатимуть без зелених карток, які власники авто повинні будуть купити в Молдові протягом 24 годин із моменту перетину кордону.

Права, які отримують українці, які прибувають в Молдову:

Попросити притулок на будь-якому пункті перетину молдавського кордону;

Громадяни України зможуть перебувати в Республіці Молдова не більше 90 днів протягом 180-денного періоду без отримання статусу біженця;

Працювати у країні без набуття права на тимчасове перебування.

Куди звертатися, щоб отримати допомогу українським біженцям у Молдові?

Притулок українські біженці можуть попросити одразу після перетину кордону в будь-якому відділенні поліції, або спеціально для цього створених офісах Бюро Міграції та Притулку. Щоб отримати притулок, достатньо заповнити письмову форму.

Організації Молдови, які допомагають українським біженцям.

Створений Єдиний центр кризового управління з надання допомоги українським біженцям.

На порталі DOPOMOGA.LIFE можна знайти інформацію про житло, інші корисні поради.

За телефоном 022 911 500 можна зв'язатися з приватною клінікою Pediatrica за медичною допомогою біженцям з України.

Які зарплати в Молдові?

Згідно з даними Мінфіну середня заробітна плата в Молдові в 2021 році становила 9044 молдовських леїв (MDL) , що в еквіваленті становить 502 доларів, або 422 євро або 13 655 грн

Від 1 січня 2022 року в Молдові зросла мінімальна заробітна плата. Наразі вона становить 3 100 молдавських леїв (MDL) на місяць (близько 125 євро).

Як отримати роботу в Молдові

Щоб працювати в Молдові, не потрібне отримувати право на тимчасове перебування. Для погодження роботи не потрібно звертатися до Бюро з міграції та притулку, лише підписати індивідуальний трудовий договір з роботодавцем. Для цього потрібно надати роботодавцю ідентифікаційний номер, присвоєний під час перетину кордону, та копію посвідчення особи. Роботодавець зобов'язаний протягом п’яти днів від моменту влаштування українця на роботу повідомити про це Національне агентство зайнятості.

Де знайти роботу в Молдові?

Шукати роботу можна як на загальних сайтах роботи, де можна вибрати потрібну країну, зокрема і Молдову, так і на окремих сайтах Молдови. Перелік основних сайтів для пошуку роботи в Молдові:

https://ua.jooble.org/

https://www.delucru.md/ru/jobs/chisinau/

https://reuscan.tamas.pp.ua/berda/jak-znajti-robotu-v-moldovi.html

https://www.rabota.md/ru/

Щодо заробітних плат, роботодавці, звичайно, не публікують в огоошеннях інформацію стосовно них. Просять надсилати резюме та обговорювати заробітну плату в приватному порядку.

Скільки коштує оренда житла в Молдові?

Середня вартість однокімнатної квартири в Кишиневі становить близько 65 євро в місця. В інших районах можна знайти й за 20-30 євро. Багато пропозицій щодо здавання кімнат у квартирах, шукають підселення в кімнати, ціни дуже різняться. Останні тенденції на ринку житла - власники не вивішують вартість квартир в оголошеннях і просять звертатися за цією інформацією приватно.

Для тих, у кого не має коштів для оплати житла, в Молдові створені центри розміщення біженців

Понад 70 центрів тимчасового розміщення біженців створено Національною агенцією соціальної допомоги по всій Молдові. 27 центрів розміщення розташовані в Кишиневі. Федерація футболу Молдови розміщує та забезпечує їжею близько 500 біженців.

Мобільний зв`язок та Інтернет в Молдові

Мобільний інтернет та зв'язок у Молдові представлені трьома операторами:Orange Moldova, Moldcell, Unite.

Послуги Orange вигідні насамперед тим, що пропонують переваги для дзвінків між клієнтами всередині мережі та спеціальний тариф для дзвінків на інші оператори стільникового зв'язку.

Unite - один із найнадійніших операторів мобільного зв'язку в країні, який пропонує своїм клієнтам послуги CDMA, 3G, LTE, а також мобільний інтернет 3G та 4G+ зі швидкістю до 175 Мбіт/с.

Транспорт у Молдові

Громадський транспорт в Кишиневі представлений автобусами, тролейбусами та маршрутками. Транспорт дешевий: як громадський, так і таксі.

Ціна на проїзд в тролейбусі - 4 MDL (близько €0,2). Платити потрібно кондуктору. Карту-схему міських маршрутів можна подивитись на веб-сайті Fest.md. Години роботи тролейбусів: з 06:00 до 23:00. Автобуси та маршрутки доповнюють тролейбуси на приміських маршрутах. В години пік автобуси завжди заповнені. Вартість проїзду на автобусі - 3 MDL (€0,15). Оплата здійснюється лише водію, електронні проїзні не передбачені. Маршрути працюють з 06:00 до 21:00, один раз на 15 хвилин. Вартість таксі - в межах євро у разі поїздки по центру. В місті не працюють популярні сервіси Uber й Bolt.

В Кишиневі функціонують три автостанції:

Північний автовокзал (Gara Auto de Nord), адрес: str. Calea Moşilor, 2/1 Chişinău;

Південний автовокзал (Gara Auto de Sud), адрес: Șoseaua Hînceşti 145, Chișinău;

Центральний автовокзал (Gara Centrala), адрес: Strada Mitropolit Varlaam 58, Chișinău.

Замовити квитки на міжнародні автобуси можна на сайті Omio.

Корисні посилання та контакти

0 800 015 27 — гаряча лінія Бюро з міграції та притулку (можна дізнатися про кількість місць у центрах для біженців) дзвінок із Молдови;

+373 22 820 007 — гаряча лінія Бюро з міграції та притулку (можна дізнатися про кількість місць у центрах для біженців) дзвінок з України;

+373 22 259 717 — Прикордонна поліція Республіки Молдова, гаряча лінія;

+373 22 58 22 84 — посольство України в Кишиневі;

+373 605 748 48 — Центр адвокатів з міграції;

Міністерство внутрішніх справ Молдови;

Допомога біженцям у Молдові;

Робота для біженців у Молдові;

Безкоштовні обіди у Молдові для біженців.

Середні ціни на продукти в Молдові

Пляшка або коробка з молоком (1 літр): 22 грн (14 MDL) / 0,69 EUR;

Популярний жовтий сир (1 кг): 184 грн (115 MDL) / 5,68 EUR;

Ковбаса (1 кг): 232 грн (145 MDL) / 7,20 EUR;

Вода (0,33 л пляшка) 13 грн (8.40 MDL) / 0,42 EUR;

Кава еспресо 26 грн (16 MDL) / 0,79 EUR;

Чизбургер (фастфуд) 39 грн (25 MDL) / 1,24 EUR;

Свіжий білий хліб (500 г) 10 грн (6.50 MDL) / 0,32 EUR;

Яйця (12 штук) 41 грн (26 MDL) / 1,30 EUR;

Курячі грудки (1 кг) 110 грн (69 MDL) / 3,40 EUR;

Яблука (1 кг) 22 грн (14 MDL) / 0,67 EUR;

Картопля (1 кг) 12 грн (7.50 MDL) / 0,37 EUR;

Салат (1 голівка) 25 грн (16 MDL) / 0,79 EUR;

Рис білий (1 кг) 29 грн (18 MDL) / 0,89 EUR;

Помідори (1 кг) 35 грн (22 MDL) / 1,10 EUR;

Банани (1 кг) 34 грн (22 MDL) / 1,10 EUR;

Цибуля (1 кг) 11 грн (6.80 MDL) / 0,34 EUR;

Яловичина (1 кг) (або аналогічне червоне м'ясо) 162 грн (102 MDL) / 5,00 EUR;

Груші (1 кг) 26 грн (16 MDL) / 0,80 EUR;

Огірок (1 кг) 19 грн (12 MDL) / 0.59 EUR;

Порівняльна характеристика зарплат та цін в Чехії, Польщі, Німеччині, Словаччині, Румунії, Угорщини, Болгарії та Молдові

Середня заробітна плата (в євро):

Польща: 683

Чехія: 974

Німеччина: 2 162

Словаччина: 1 143

Румунія: 1 183

Угорщина: 1 189

Болгарія: 332

Молдова:422

Мінімальна заробітна плата (в євро):

Польща: 487

Чехія: 622

Німеччина: 437

Словаччина: 605

Румунія: 500

Угорщина: 565, і для фахових працівників: 735

Болгарія: 550

Молдова:125

Середня ціна оренди однокімнатної квартири на місяць (в євро):

Польща: 412

Чехія: 419

Німеччина: 612

Словаччина: 486

Румунія: 233

Угорщина:455

Болгарія: 280

Молдова:65

Ціна картоплі (1 кг) в євро:

Польща: 0.3

Чехія: 0,58

Німеччина: 1,05

Словаччина:0,78

Румунія: 0.48

Угорщина:0,58

Болгарія: 0.56

Молдова:0,39

Ціна молока (1 л) в євро:

Польща: 0.51

Чехія: 0,62

Німеччина: 0,9

Словаччина: 0,69

Румунія: 0,96

Угорщина:0,49

Болгарія: 1.11

Молдова:0,69

Ціна соняшникової олії (1 л) в євро:

Польща: 1,95

Чехія: 1,44

Німеччина: оливкова олія 0,5 л - 4,03

Словаччина: 1,89

Румунія: 1,44

Угорщина:0,97

Болгарія: 1.17

Молдова: 1,98

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