Зарплати в Швейцарії 2022 року і середні витрати на життя:все, що потрібно знати біженцю з України

Зарплати в Швейцарії 2022 року і середні витрати на життя:все, що потрібно знати біженцю з України

З початку війни понад 11 000 українців виїхали до Швейцарії та звернулися до швейцарської влади у пошуках захисту. Про можливості та перспективи життя у Швейцарії розбирався ТСН.ua

Умови перебування українців в Швейцарії

З 4 березня 2022 року Європейський союз прийняв директиву про тимчасовий захист біженців. В межах цієї директиви влада Швейцарії надає українцям, які шукають прихистку в цій країні спеіального статусу «S». Крім громадян України цей статус можуть отримати громадяни інших країн, якій тікають від війни. Щоб отрмати цей статус, вони повинні мати вид на проживання в Україні та підтвердження неможливості безпечно повернутися в країну їх походження. Крім того, статус "S" не буде надаватися тим, хто вже отримав статус захисту в інших країнах ЄС.

Фактично статус "S"- це вид на проживання, що дає право на проживання, роботу та навчання дітей на території Швейцарії. Він дозволяє біженцям проживати на території Швейцарії або країн Шенгенської зони впродовж 90 днів з можливістю подальшого подовження цього терміну. При цьому, українцям не потрібно просити політичного притулку і підтверджувати його. Біженці матимуть право на прихисток та медичне обслуговування, працевлаштування, зможуть отримувати соціальні пільги, зможуть привезти й свої сім`ї. А тим, хто впродовж 5 років, тим, хто не зможе повернутися на батьківщину буде видано дозвіл на проживання категорії В.

Щоб отримати статус S для тимчасового перебування у Швейцарі необхідно зареєструватися у Федеральному центрі з наданням притулку протягом 90 днів (максимум).

За словами міністерки юстиції країни Каріни Келлер-Зуттер від 50 до 60 тис. українців мають намір шукати притулок у Швейцарії. Державний комітет Швейцарії з питань міграції (SEM) ввів онлайн-реєстрацію для українських біженців. Офіційна інформація українською на сайті міграційної служби sem.admin.ch.

Як зареєструватись на статус "S"

Потрібно заповнити просту анкету, яка розміщена за посиланням і надіслати її електронною поштою на anmeldung_ukraine@sem.admin.ch або звичайною поштою на адресу, вказану в анкеті. В анкеті повинні бути зазначені координати сторони, що приймає Вас у Швейцарії. Після цього ви отримаєте на свій email підтвердження вашого запиту та згодом дату i час запису на реєстрацію для отримання перміту S. Відео роз’яснення та коментарі до закону про надання статусу захисту категорії S тут : youtube

В’їзд з тваринами

У виняткових випадках до Швейцарії можна приїжджати за собаками та котами. Інформацію щодо процедури такого перевезення можна знайти тут. Попередньо необхідно заповнити форму.

Що отримують українці у Швейцарії

За словами міністерки юстиції країни Каріни Келлер-Зуттер Щвейцарія виділила для біженців з України 5000 місць, решта біженців, а це по розрахунках 45 тис. біженців повинні бути розміщені у приватних осіб.

Біженцям з України планується надавати фінансову допомогу в розмірі 1500 франків на людину в місяць.

Особи зі статусом захисту S отримують соціальну допомогу від кантону (області). Вони зможуть працювати (включаючи самозайнятість) без періоду очікування. Діти зможуть відвідувати школу.

Які зарплати у Швейцарії?

За інформацією Федерального бюро статистики середня заробітна плата у Швейцарії у 2022 році складала 6 502 франків в місяць до сплати податків або 6 990 доларів. При цьому жінки отримують на 12% менше за чоловіків - 6 011 франків або 6 830 доларів відповідно. В таких містах як Женева чи Цюрих можна заробити та більше.

Рівень оплати праці, норми робочого часу, гарантована відпустка та інші умови професійної діяльності погоджуються між робітником та представником компанії під час наймання на роботу. В країні працюють колективні трудові договори між профспілками та федерацією роботодавців, які затверджують мінімальний розмір оплати праці та інші аспекти працевлаштування.

Більшість колективних договорів містять положення про те, що мінімальна заробітна плата у Швейцарії у 2022 році до виплати податків повинна бути в межах 2800-5300 швейцарських франків (або 3010-5070 доларів) на місяць для кваліфікованих спеціалістів та 2200-4200 франків, відповідно 2365–4515 доларів для працівників без кваліфікації.

Мінімальна заробітна плата у Швейцарії (франків за годину) наступна:

Некваліфіковані робітники – 18,9

Некваліфіковані робітники з досвідом трудової діяльності понад 4 роки – 20,75

Кваліфіковані спеціалісти з дипломом швейцарського вузу або з не менше ніж чи 3-літньою професійною освітою – 22,85.

Податки у Швейцарії

В кожному регіоні ставки податків та фіскальне законодавство відрізняється. Наприклад в Женеві максимальна ставка прибуткового податку становить 19%, в Цюриху - 13%.

Як отримати роботу в Шевйцарії?

Після отримання дозволу на проживання S ви отримуєте право на роботу у Швейцарії (включаючи самозайнятість)

Також українці отримують можливість працювати на себе (аналог ФОП в україні)

Сайт пошуку роботи у Швейцарії: jobs.ch

Багато вакансій також є на LinkedIn

Telegram канал jobforukrainians

Канал по Швейцарії: job_sw_ukrainians

Дошка оголошень про роботу для українців: adeccojobsforukraine.com

https://layboard.com/vakansii/shveicariya;

https://eurojobmarket.com/index.php?page=search&sCountry=CH;

https://24ru.com/rabota-switzerland;

https://www.eurabota.ua/jobs-in/switzerland/jobs-offered;

https://amountwork.com/rabota/in/shveytsariya;

https://flagma.ch/ru/vacancies/page-1/

Середня зарплата для вакансій без кваліфікації становить близько 3 000 євро. Як видно з об'яв деякі роботодавці пропонують і оформлення робочої візи.

зарплати в Швейцарії

Як знайти житло у Швейцарії

Для оренди житла у Швейцарії на тривалий термін не потрібно мати дозвіл на проживання. Попри це, ви можете стикнутися з тим, що при відсутності дозволу на проживання вам можуть неохоче здавати житло в оренду або просити оплату вперед на півроку-рік. Це стосується та осіб без постійного місця роботи. Орендодавець запропонує підписати контракт, при підписанні контракту, не забудьте перевірити, чи включені комунальні та інші додаткові платежі в оголошену плату. Будьте готові до того, що попит на житло у Швейцарії значно вищий за пропозицію, а також, житло на тривалий термін часто здається без меблювання.

Вартість оренди житла залежить і від кантону (області), де ви збираєтесь орендувати квадратні метри. В середньому будьте готові витратити не менше 1000 € на житло в місяць. Однокімнатні квартири в центрі таких великих міст як Цюрих, Женева, можуть коштувати 2000-3000 франків (€ 1800-2740) у середньому в місяць.

Нижче надаємо порівняння цін на житло в залежності від кантону (ціни приблизні та вказані за місяць):

Цуг 3600 €;

Швіц 1300-2000 €;

Лугано 1930-3000 €;

Невшатель 550-650 €;

Базель - Штадт 1650 €;

Тічино 2200-2300 €;

Вале 800-1000 €;

Граубюнден 2000-2500 €;

Фрібур 500-600 €;

Тургау 1500-2000 €

Сайти, де можна знайти платне житло:

Агрегатор пошуку оренди та придбання власного житла: comparis.ch/immobilien

immomapper.ch

flatfox.ch

immoscout24.ch

Житло можна найняти через агента, але буде коштувати чималої комісії, окрім цього сам огляд житла теж може вартувати грошей. Краще, економніше скористатися соціальними мережами при пошуку житла - там ви зможете самі створити свою об’яву, яку побачать орендодавці.

Для тих, у кого не має коштів на оренду житла можна звернутися до одного з центрів біженців або спробувати знайти житло на одному з наступних ресурсів:

Мережа хостелів youthhostel пропонує безкоштовне перебування до 3 ночей. Можна звернутися телефоном в конкретний хостел у місті, де ви знаходитесь. Служба бронювання: +41 44 360 14 14.

Мобільний інтернет та зв'язок у Швейцарії

Swisscom надає безкоштовні сім карти для біженців. Про безлімітний інтернет та дзвінки можна дізнатися тут: swisscom.ch. Пропозиція доступна до кінця серпня

Платний мобільний інтернет в країні представлений наступними операторами:

OrtelMobile - ціна пакету на 30 днів 20 євро. 750 МБ мобильного інтернету в Швейцарії та у всіх країнах;

Orange - 1 євро за кожні 60 хвилин дзвінків, 1євро за кожні 100Mb інтернету;

Vodafone за 3 євро в день, 500Mb швидкого інтернету.

Транспорт у Швейцарії

Для пошуку маршруту використовуйте офіційний сайт швейцарської залізниці: ssb.ch Майже всі країни ЄС надають можливість безкоштовного проїзду їхньою територією ДО МІСЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ або ТРАНЗИТОМ.

Зверніть увагу, що в деяких країнах все одно потрібно оформляти квиток (гроші за нього не візьмуть) на конкретне місце у вагоні або автобусі

Біженцям з України дозволено безкоштовно користуватися громадським транспортом до 31 травня 2022 року Деталі: https://www.allianceswisspass.ch/ukraine. Для цього з собою необхідно мати одне з наступного:

ID-картка статусу S

Тимчасова ідентифікаційна картка, яка дійсна до отримання остаточної ідентифікаційної картки S

Заява про тимчасовий захист S (Підтвердження про подання на цей статус)

Якщо ви ще не зареєструвалися на статус S, ви можете проїхати один раз до місця призначення (центр біженців/житло) або транзитом через територію Швейцарії.

Швейцарська федеральна залізнична компанія анонсувала безкоштовне перевезення громадян України. Для отримання квитків достатньо українського паспорту. Пропозиція діятиме до подальшого повідомлення.

Куди звертатися українцям за допомогою у Швейцарії?

https://www.refugeecouncil.ch - інформація про житло для українців, які виїхали у Швейцарію

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home.html - актуальна інформація Державного секретаріату з питань міграції Швейцарії. Як отримати захисний статус S, інша актуальна для українських біженців інформація.

https://swiss-ukrainian.ch/en/- Українське Товариство у Швейцарії займається питаннями гуманітарної допомоги, збирає кошти на медикаменти та інші речі.

https://www.lphr.org/en/info-flucht/ - інформація про притулок для українців

Середні ціни на продукти в Швейцарії у 2022 році

Хліб (500 гр) – 2,84 Fr або 2,8 євро;

Молоко (1 літр) – 1,59 Fr або 1,55 євро;

Яйця (12 шт.) – 5,72 Fr або 5,59 євро;

Курина грудка (1 кг) – 24,97 Fr або 24,39 євро;

Картопля (1 кг) – 2,48 Fr або 2,77 євро;

Швейцарський сир (1 кг) – 23,26 Fr або 22,72 євро;

Банани (1 кг) – 2,77 Fr або 2,71 євро"

Яблоки (1 кг) – 3,89 Fr або 3,80 євро;

Молоко (літр) - 1,6 Fr або 1,56 євро;

Олія ( літр) - 4,75 Fr або 4,7 євро.

Порівняльна характеристика зарплат та цін в Чехії, Польщі, Німеччині, Словаччині, Румунії, Угорщини, Болгарії, Молдові та Швейцарії

Середня заробітна плата (в євро):

Польща: 683

Чехія: 974

Німеччина: 2 162

Словаччина: 1 143

Румунія: 1 183

Угорщина: 1 189

Болгарія: 332

Молдова:422

Швейцарія: 6 352

Мінімальна заробітна плата (в євро):

Польща: 487

Чехія: 622

Німеччина: 437

Словаччина: 605

Румунія: 500

Угорщина: 565, і для фахових працівників: 735

Болгарія: 550

Молдова:125

Швейцарія: для некваліфікрваних працівників 2735- 5177, для кваліфікованих - 2310-4411

Середня ціна оренди однокімнатної квартири на місяць (в євро):

Польща: 412

Чехія: 419

Німеччина: 612

Словаччина: 486

Румунія: 233

Угорщина:455

Болгарія: 280

Молдова:65

Щвейцарія:977

Ціна картоплі (1 кг) в євро:

Польща: 0.3

Чехія: 0,58

Німеччина: 1,05

Словаччина:0,78

Румунія: 0.48

Угорщина:0,58

Болгарія: 0.56

Молдова:0,39

Щвейцарія:2,77

Ціна молока (1 л) в євро:

Польща: 0.51

Чехія: 0,62

Німеччина: 0,9

Словаччина: 0,69

Румунія: 0,96

Угорщина:0,49

Болгарія: 1.11

Молдова:0,69

Щвейцарія:1,56

Ціна соняшникової олії (1 л) в євро:

Польща: 1,95

Чехія: 1,44

Німеччина: оливкова олія 0,5 л - 4,03

Словаччина: 1,89

Румунія: 1,44

Угорщина:0,97

Болгарія: 1.17

Молдова: 1,98

Швейцарія:4,7

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