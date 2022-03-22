Зарплати в Угорщині 2022 року і середні витрати на життя

Зарплати в Угорщині 2022 року і середні витрати на життя: все,що потрібно знати біженцю з України

Зарплати в Угорщині 2022 року і середні витрати на життя: все,що потрібно знати біженцю з України

Від початку повномасштабної війни сотні тисяч українців перетнули кордон Угорщини. Частина з них вирішила рухатись далі, а більшість знайшла прихисток у цій країні.

Щоб допомогти нашим співвітчизникам ТСН.ua підготував матеріал з корисною інформацією для переселенців про життя і для життя в Угорщині – ціни на продукти, зарплати,оренда житла, корисні посилання та поради.

Від моменту вторгнення Росіі в Україну за даними ООН понад 312 тисяч українців перетнули кордон Угорщини.

Для перетину кордону з Угорщиною потрібно взяти з собою біометричний паспорт, якщо його не має хоча б мінімальний перелік документів, як дозволять ідентифікувати особу та дітей, посвідчення особи, водійські права, свідоцтво про народження чи будь-який інший документ з фотографією). Важливо мати документи, що підтверджують зв'язок з неповнолітніми, з якими ви перетнули кордон.

Якщо в Угорщині у вас не має родичів чи знайомих, зупинитись можна у шести спеціальних центрах для біженців, розташованих уздовж кордону з Україною. Один із них розташований біля Чопа, на залізничній станції Загонь.

В пунктах пропуску на кордоні волонтери допоможуть з розміщенням та харчуванням, також можуть надати юридичну консультацію. Крім волонтерів, консультацію з приводу тимчасового притулку в Угорщині можна отримати українською мовою за телефоном гарячої лінії 1818.

Умови перебування в Угорщині

Українці можуть залишитись в Угорщині протягом 90 без спеціального дозволу. Для того, щоб залишатись довше потрібно подати заяву до Генерального Управління у Справах Іноземців (вкладка«Tartózkodás Magyarországon (Перебування в Угорщині)).

Українці, змушені залишити Україну через війну з Росією, можуть отримати право на статус тимчасового захисту. Статус тимчасового захисту (притулку) надає українцям право на проживання в країні доти, доки триває війна. Але він не дає права подорожувати в інші країни ЄС.

Зарплати в Угорщині

Згідно з даними Мінфіну середня заробітна платна в Угорщині у 2021 році була 414 362 угорських форинтів в місяць, що в еквіваленті становить1493 доларів, або1189 євро.

Мінімальна зарплата у першому кварталі 2022 році становила 200 тисяч форинтів на місяць або 565 євро. В Угорщині крім звичайної мінімальної заробітної плати встановлена окрема мінімальна зарплата для фахових працівників. Це 260 тис. угорських форинтів або 735 євро.

Іноземець без досвіду та особливої кваліфікації може отримувати від 600 до1000 євро на місяць, а ті, у кого є кваліфікація, в середньому,1400 євро.

Податкова система в Угорщині. Всі працевлаштовані повинні платити прибутковий податок. Як у більшості країнах він залежить від доходу на рік. Відправною точкою є сума 500 мільйонів форинтів. Все, що нижче, оподатковується зі ставкою 10%, все що вище – 19%.

Робота в Угорщині. Які вакансії найпопулярніші в Угорщині

Серед найпопулярніші вакансії в Угорщині у 2022 році були наступніі:

лікарі (хірурги, стоматологи);

водії;

кухарі;

продавці;

інженери;

зварювальники.

Доступні вакансії без кваліфікації:

няні;

домогосподарки;

офіціантів;

різноробів;

будівельників

Щодо роботи у приватному секторі, все залежить від господарів, до яких попадеш. Наприклад, садівники, прибиральниці, заробляють від 20 доларів за зміну. І треба розуміти, що послугами садівника користуються десь один раз на тиждень, прибиральниць запрошують працювати 2 рази на тиждень. Середньостатистична няня отримує близько 300 євро на місяць, без оплати житла та їжі, якими забезпечує роботодавець.

Потрібні в Угорщині швачки, які при 40 годинному робочому тижні отримують від 500 до 700 євро. Сума залежить від навичок та кваліфікації. Будівельні спеціальності заробляють від 2 000 євро.

Щоб працювати у великих корпораціях крім спеціальності потрібно вільно володіти англійською мовою і дуже добре бажано знати угорську.

Ще треба мати на увазі, що згідно з законодавством Угорщини, будь-яку вакансію роботодавець повинен спочатку запропонувати громадянину Угорщини, а потім іноземцю.

Де шукати роботу в Угорщині?

Можна спробувати звернутись до Public Employment Service - державної служби з працевлаштування.Тут зібрано, напевно, найбільша кількість вакансій країни.

Найпопулярнішими сервісами для пошуку роботи Угорщини є наступні (на жаль більшість із них лише угорською мовою)

workania.hu;

cvonline.hu;

hu.indeed.com;

jobmonitor.hu;

profession.hu.

Можна скористатися спеціальними сайтами агрегаторами для біженців з України. Роботу можна шукати і на українських ресурсах. На багатьох із них свторені спеціальні закладки, розділи «для українців». Наприклад, на сайті https://ua.jooble.org/ в розділі "Угорщина" можна переглянути актуальні вакансії за березень. Переважно тут представлені вакансії робочих спеціальностей з заробітною платою від 20 до 50 тис. грн на місяць. Найбільш на цьому сайті пропонують водіям міжнародних перевезень - 2-2,5 тис. доларів на місяць.

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Скільки коштує оренда житла в Угорщині

Як і в будь-якій іншій країні, ціни на квартири залежать від регіону, зручностей та кількості кімнат.

В Будапешті найпростішу однокімнатну квартиру можна зняти близько 300 євро.

В середньому однокімнатна квартира в Будапешті коштує 450-500 євро, в Пешті (центральний район Угорщини) середня ціна на оренду однокімнатної квартири становить 200 євро, у Північній Угорщині – 150 євро, в Північному Альфельдті –210 євро, в Південному Альфельдтові – 115 євро.

Переселенці, які не в змозі оплатити житло в Угорщині, можуть пошукати варіанти безкоштовного житла на спеціальних сайтах. ТСН.ua зібрав перелік таких сайтів тут.

Мобільний зв'язок та інтернет в Угорщині

В Угорщині три мобільні оператори — Vodafone, Telenor, Mobile. Крім грошей, щоб купити сімку потрібний документ для ідентифікації особи. Налаштування інтернету, як правило, встановлюється автоматично. За допомогою телефону можна створити точку доступу Wi-Fi та роздавати мобільний інтернет на планшет або ноутбук.

Найбільша проблема в тому, що оператори вдповідають угорською, німецькою або англійською мовами. Тому дуже бажано володіти хоча б однією з них. Для того, щоб поповнити сім-карту потрібно скористатися спеціальним автоматом. Самостійно зареєструвати сім карту українцям важно, знову ж таки через те, що всі сайти мобільних операторів на угорській, і якщо ввести неправильні дані, сім карта буде заблокованою.

Вартість мобільного зв'язку дорожча ніж в Україні і залежить від оператора та тарифу.

Ціни на продукти в Угорщині

В Угорщині велика кількість торгових мереж. Найбільші - Tesko, Lidl, Penny, CBA, Ald, Spar. В кожній із них представлений широкий асортимент продуктів та свій конкретний виробник. Але особливої різниці в цінах не має.

Середні ціни на продукти наступні:

Шинка 100 г – 199 форинтів або приблизно 0, 5 євро.

Салямі 70 г — 329 форинтів, або 0,8 євро.

Філе курки 500 г — 800 — 1000 форинтів, 2,5 євро.

Філе індички 450 г — 850 форинтів або 2,16 євро.

Сметана 20% 500 г – 325 форинтів або 0,8 євро.

Сир тертий 350 г – 489 форинтів або 1,2 євро.

Йогурт фруктовий 400 г – 240-300 форинтів або 0,8 євро.

Майонез 600 г – 259 форинтів, 0,7 євро.

Масло вершкове 100 г – 240 — 300 форинтів, або 0,8 євро.

Кефір 1 літр – 179 форинтів або 0,5 євро.

Молоко 1 літр – 199 форинтів, 0,5 євро.

Сир, 450 г — 300 форинтів або 0,8 євро.

Банани 1 кг — 430 форинтів або 1 євро.

Хліб 400 г – 159 форинтів, 0,4 євро.

Шоколадне печиво 200 г – 249 форинтів, 0,6 євро.

Французький багет 110 г – 119 форинтів, 0,3 євро.

Яйця курячі 10 шт. – 399 форинтів, 1 євро.

Цукор (1 кг) — 245 форинтів або 0,6 євро.

Соняшникова олія, 1 літр, 400 форинтів, 1 євро.

Картопля мита, 1 кг – 250 форинтів, 0,6 євро.

Громадський транспорт в Угорщині

Система громадського транспорту в Угорщині дуже добре розвинута - автобусні маршрути є у всіх містах та селах країни, комфортний залізничний транспорт. Вартість білету розраховується за км, квиток діє протягом 24 годин. Квиток на поїзд потрібно купувати виключно в касах на залізничних вокзалах або в залізничних терміналах. Квиток на автобус можна купувати як у касах, так і у водія. Після 20:00 доїхати громадським транспортом в невеликі міста, села майже неможливо.

Міські тарифні плани на громадський транспорт можна поділити на три групи:разові квитки (tickets); тревел кард (travelcards); проїзні (passes).

В Будапешті діє єдина система тарифікації, незалежно від виду транспорту: метро, трамвай чи тролейбус. Квиток на одну поїздку (single ticket) діє в межах однієї поїздки без пересадки, за виключенням пересадок між різними лініями метро протягом 80 хвилин з моменту його валідації вдень та 120 хвилин в нічний час.

Вартість квитка складає 350 форинтів (трохи понад 1 євро). Такий квиток можна придбати й у водія, але тоді він буде коштувати на 100 форинтів дорожче.

Пільги на громадський транспорт

В громадському транспорті Будапешту пільги для безплатного проїзду поширюються на такі категорії пасажирів:

діти дошкільного віку у супроводі дорослого (незалежно від того, чи займають вони окреме місце в салоні);

пасажири старше 65 років (громадяни Угорщини, країн ЄС, Європейської економічної зони та Швейцарії, іноземці, що отримують пенсію за віком від Угорського пенсійного фонду, іноземні громадяни угорської національності та інші);

біженці старше 65 років;

сліпі та глухі;

інваліди;

одна особа, що супроводжує сліпого, глухого чи інваліда;

інваліди війни та військові вдови та інші.

Корисні посилання для українців в Угорщині

Корисну інформацію для переселенців можна отримати за посмланням.

Порівняльна характеристика зарплат та цін в Чехії, Польщі, Німеччині, Словаччині, Румунії, Угорщини та Болгарії

Середня заробітна плата (в євро):

Польща: 683

Чехія: 974

Німеччина: 2 162

Словаччина: 1 143

Румунія: 1 183

Угорщина: 1 189

Болгарія: 332

Мінімальна заробітна плата (в євро):

Польща: 487

Чехія: 622

Німеччина: 437

Словаччина: 605

Румунія: 500

Угорщина: 565 і для фахових працівників: 735

Болгарія: 550

Середня ціна оренди однокімнатної квартири на місяць (в євро):

Польща: 412

Чехія: 419

Німеччина: 612

Словаччина: 486

Румунія: 233

Угорщина:455

Болгарія: 280

Ціна картоплі (1 кг) в євро:

Польща: 0.3

Чехія: 0,58

Німеччина: 1,05

Словаччина:0,78

Румунія: 0.48

Угорщина:0,58

Болгарія: 0.56

Ціна молока (1 л) в євро:

Польща: 0.51

Чехія: 0,62

Німеччина: 0,9

Словаччина: 0,69

Румунія: 0,96

Угорщина:0,49

Болгарія: 1.11

Ціна соняшникової олії (1 л) в євро:

Польща: 1,95

Чехія: 1,44

Німеччина: оливкова олія 0.5 л - 4,03

Словаччина: 1,89

Румунія: 1,44

Угорщина:0,97

Болгарія: 1.17

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