Зарплати військових — до 200 тисяч гривень: міністр фінансів пояснив, чи це реально

Міністр фінансів Сергій Марченко запевнив, що на потреби ЗСУ кошти неодмінно знайдуться. Зокрема, й на підняття грошового забезпечення військових на передовій до 200 тисяч гривень.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

“Ми завжди шукаємо можливості. Як ви знаєте, в 2022-му році ми декілька разів змінювали бюджет, збільшуючи видатки на сектор безпеки і оборони. І в 2023-му році – мінімум 3 рази були додаткові [зміни]”, - сказав міністр.

При цьому Марченко зауважив, що все залежить від внутрішніх можливостей для реалізації таких планів.

“Ми робимо все можливе, щоб такі кошти в нас були. Тому всі видатки, яких будуть потребувати наші військові – ми будемо шукати", - запевнив він.

Нагадаємо, 21 лютого на зустрічі з парламентською фракцією партії “Слуга народу” президент України Володимир Зеленський ініціював значне підвищення заробітної плати деяким українським військовим, які перебувають на фронті. Зокрема, йшлося про те, що військовим, які на передовій уже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 000 гривень.

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