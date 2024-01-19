Зарплатня нардепів 2024 року: журналісти підрахували підвищення окладів українських парламентарів

В Україні від січня 2024 року збільшили зарплати народним обранцям через перегляд прожиткового мінімуму.

Про це йдеться у матеріалі Obozrevatel із посиланям на декларації нардепів.

"Заробітні плати нардепів прив'язані до прожиткового мінімуму. Однак, крім самої зарплати депутати отримають кошти на компенсацію діяльності, гроші на оренду квартири, а інколи – премії за інтенсивність. Наприклад, спікер Руслан Стефанчук минулого року мав оклад в розмірі 32,2 тис гривень, проте насправді отримував в середньому 99,7 тис гривень", – з'ясували у виданні.

Так, згідно декларації, Стефанчук отримав 718 333 гривень зарплати та 478 833 гривень компенсації витрат. Тобто щомісячно це 99 763 грн. Це втричі більше, ніж "голий" оклад.

Як зросли зарплати у Верховні Раді

Голова Верховной Ради – з 32 208 до 36 336 гривень;

перший заступник – з 30 866 до 34 822 гривень;

заступник – з 29 524 до 33 308 гривень;

голова комітету – з 28 182 до 31 794 гривень;

член комітету – з 26 840 до 30 280 гривень;

Компенсація за житло

Кожному народному депутату, який не має власного житла в Києві (або житло оформлено не на нього) має право на компенсацію вартості оренди. За рік платять 237,9 тис гривень.

Це приблизно 19,8 тис гривень в місяць. За ці гроші можна орендувати квартиру в центрі столиці. 88,4 тис гривень дають в місяць на зарплати помічникам (ще 19,4 тис гривеньдля компенсації податків на зарплату). 7,5 тис гривень на місяць можна отримати за компенсацію витрат на виконання депутатських обов'язків.

Всього на Верховну Раду наступного цього року витратять 1,4 млрд грн. Минулого року парламент коштував бюджету 1,26 млрд гривень.

Додамо, що в Україні в березні має відбутися і індексація пенсій. Такі плани підтверджують і в Міністерстві соцполітики. За попередніми підрахунками, прибавку в розмірі 1 тис гривень отримають ті українці, які зараз отримують "чисту" пенсію в розмірі 7 692 гривень.