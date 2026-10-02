Зарплати освітян помітно зросли: кому готові платити до 25 тисяч гривень

Вчителька / © ТСН

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В Україні помітно підвищилися зарплатні пропозиції у вакансіях для працівників освіти. Найбільше за останні два роки зросли медіанні доходи вихователів, а вчителям і викладачам у 2026 році стали пропонувати в середньому 20 тисяч гривень.

Як змінилися зарплати освітян

Від 1 січня 2026 року посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників зросли на 30%. Ще на 20% їх підвищили від 1 вересня.

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Таким чином, загальне підвищення посадових окладів освітян у 2026 році становить 50% порівняно з минулим роком, про це повідомляють дані Міністерства освіти і науки та OLX Робота.

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Окремо аналітики OLX Робота порівняли медіанні зарплати, зазначені у вакансіях для вчителів і викладачів, репетиторів та вихователів. Для дослідження використали дані за серпень 2024, 2025 та 2026 років.

Для вчителів і викладачів медіанна зарплата у 2025 році збільшилася на 3% — до 15,5 тисячі гривень. У 2026 році вона зросла ще на 29% і досягла 20 тисяч гривень. За два роки показник збільшився на 32%.

У вакансіях для репетиторів медіанна зарплата у 2025 році зросла на 30% — до 19,5 тисячі гривень. У 2026 році вона додала ще 3% і також становила 20 тисяч гривень. Загалом за два роки зростання досягло 33%.

Найбільше зросла медіанна зарплата у вакансіях для вихователів. У 2025 році вона збільшилася на 23% — до 16 тисяч гривень, а у 2026 році додала ще 16% і сягнула 18,5 тисячі гривень. За два роки показник зріс на 39%.

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У яких областях платять найбільше

Найпомітніше за рік зросли зарплатні пропозиції для вчителів і викладачів у Дніпропетровській та Одеській областях.

У Дніпропетровській області медіанна зарплата у вакансіях збільшилася на 33% і становила 17 тисяч гривень. В Одеській області показник зріс на 33% — до 20 тисяч гривень.

У Київській області зарплатні пропозиції для вчителів і викладачів зросли на 19%. У середньому роботодавці пропонували 25 тисяч гривень.

Для вихователів найбільше зростання зафіксували в таких областях: у Харківській — на 27%, до 17,5 тисячі гривень, у Київській — на 13%, до 22,5 тисячі гривень, а в Одеській — на 7%, до 16 тисяч гривень.

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Нагадаємо, від 1 січня 2026 року посадові оклади педагогів зросли на 30%, а від 1 вересня — ще на 20%. Загалом зарплати освітян протягом року підвищилися на 50%.

Після вересневого підвищення молоді вчителі можуть отримувати від 12,8 до 17,7 тисячі гривень, а педагоги з досвідом — від 16,9 до 28,5 тисячі гривень на місяць.

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