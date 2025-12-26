ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Зарплати педагогів зростуть уже в січні: Свириденко розкрила деталі

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала двоетапне підвищення зарплат педагогам 2026 року.

Руслана Сивак
Юлія Свириденко

Юлія Свириденко / © Володимир Зеленський

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про рішення уряду суттєво збільшити виплати працівникам освітньої сфери. Згідно з планом, уже в січні 2026 року заробітні плати педагогів зростуть на 30%.

Про це вона повідомила в соцмережах.

«Для реалізації рішення у бюджеті вже передбачено фінансування на перші 8 місяців 2026 року. 91,8 млрд грн освітньої субвенції розподілено між місцевими бюджетами, додатково 21,4 млрд грн переспрямовано для коректного забезпечення підвищення без збільшення загальних видатків держбюджету», — зауважила Юлія Свириденко.

Вон додала, що наступний етап реформи запланований на вересень 2026-го, коли заробітні плати вчителів мають зрости ще на 20%.

Нагадаємо, ухвалений Верховною Радою 3 грудня Державний бюджет України на 2026 рік передбачає помірне зростання соціальних стандартів і суттєву індексацію зарплат педагогів.

Раніше ми писали, що Рада ухвалила бюджет-2026. Тепер відомо, що буде з мінімалкою, прожитковим мінімумом і зарплатами педагогів.

