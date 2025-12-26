- Дата публікації
Зарплати педагогів зростуть уже в січні: Свириденко розкрила деталі
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала двоетапне підвищення зарплат педагогам 2026 року.
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про рішення уряду суттєво збільшити виплати працівникам освітньої сфери. Згідно з планом, уже в січні 2026 року заробітні плати педагогів зростуть на 30%.
Про це вона повідомила в соцмережах.
«Для реалізації рішення у бюджеті вже передбачено фінансування на перші 8 місяців 2026 року. 91,8 млрд грн освітньої субвенції розподілено між місцевими бюджетами, додатково 21,4 млрд грн переспрямовано для коректного забезпечення підвищення без збільшення загальних видатків держбюджету», — зауважила Юлія Свириденко.
Вон додала, що наступний етап реформи запланований на вересень 2026-го, коли заробітні плати вчителів мають зрости ще на 20%.
Нагадаємо, ухвалений Верховною Радою 3 грудня Державний бюджет України на 2026 рік передбачає помірне зростання соціальних стандартів і суттєву індексацію зарплат педагогів.
