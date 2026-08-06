Зарплати вчителям +20%, а стипендії — удвічі: коли чекати підвищення

Сюрприз для педагогів і студентів: на скільки зростуть зарплати освітян і стипендії з 1 вересня / © УНІАН

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В Україні від 1 вересня на 20% підвищать заробітну плату педагогів і удвічі зростуть студентські стипендії. Ще понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький на засіданні уряду.

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«З 1 вересня заробітна плата педагогічних працівників зросте на 20%, стипендії для студентів будуть збільшені вдвічі, а понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування», — зазначив прем’єр.

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Прем’єр доручив завершити всі підготовчі заходи до початку навчального року та усунути питання, які ще потребують доопрацювання.

Корецький наголосив, що до 1 вересня всі заклади освіти — а це понад 25 тисяч — мають бути повністю готові до нового навчального року.

«Наш пріоритет №1 — безпека дітей і педагогів. Продовжуємо будівництво укриттів там, де це ще не зроблено. Забезпечуємо громади шкільними автобусами», — зазначив очільник уряду.

Крім того, він доручив, що попри російські атаки на друкарні та склади, учні всіх класів мають бути забезпечені підручниками в повному обсязі.

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Раніше біженка шокувала різницею у мінімальних зарплатах в Україні та Німеччині.

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