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Зарплати вчителям +20%, а стипендії — удвічі: коли чекати підвищення
В Україні на 20% підвищать зарплати вчителів та удвічі збільшать стипендії.
В Україні від 1 вересня на 20% підвищать заробітну плату педагогів і удвічі зростуть студентські стипендії. Ще понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький на засіданні уряду.
«З 1 вересня заробітна плата педагогічних працівників зросте на 20%, стипендії для студентів будуть збільшені вдвічі, а понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування», — зазначив прем’єр.
Прем’єр доручив завершити всі підготовчі заходи до початку навчального року та усунути питання, які ще потребують доопрацювання.
Корецький наголосив, що до 1 вересня всі заклади освіти — а це понад 25 тисяч — мають бути повністю готові до нового навчального року.
«Наш пріоритет №1 — безпека дітей і педагогів. Продовжуємо будівництво укриттів там, де це ще не зроблено. Забезпечуємо громади шкільними автобусами», — зазначив очільник уряду.
Крім того, він доручив, що попри російські атаки на друкарні та склади, учні всіх класів мають бути забезпечені підручниками в повному обсязі.
Раніше біженка шокувала різницею у мінімальних зарплатах в Україні та Німеччині.