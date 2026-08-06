ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3184
Час на прочитання
1 хв

Зарплати вчителям +20%, а стипендії — удвічі: коли чекати підвищення

В Україні на 20% підвищать зарплати вчителів та удвічі збільшать стипендії.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Сюрприз для педагогів і студентів: на скільки зростуть зарплати освітян і стипендії з 1 вересня

Сюрприз для педагогів і студентів: на скільки зростуть зарплати освітян і стипендії з 1 вересня / © УНІАН

В Україні від 1 вересня на 20% підвищать заробітну плату педагогів і удвічі зростуть студентські стипендії. Ще понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький на засіданні уряду.

«З 1 вересня заробітна плата педагогічних працівників зросте на 20%, стипендії для студентів будуть збільшені вдвічі, а понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування», — зазначив прем’єр.

Прем’єр доручив завершити всі підготовчі заходи до початку навчального року та усунути питання, які ще потребують доопрацювання.

Корецький наголосив, що до 1 вересня всі заклади освіти — а це понад 25 тисяч — мають бути повністю готові до нового навчального року.

«Наш пріоритет №1 — безпека дітей і педагогів. Продовжуємо будівництво укриттів там, де це ще не зроблено. Забезпечуємо громади шкільними автобусами», — зазначив очільник уряду.

Крім того, він доручив, що попри російські атаки на друкарні та склади, учні всіх класів мають бути забезпечені підручниками в повному обсязі.

Раніше біженка шокувала різницею у мінімальних зарплатах в Україні та Німеччині.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie