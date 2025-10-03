Зарплати вчителів хочуть підвищити: нардеп сказав, коли і на скільки

Зарплати всіх вчителів збільшаться вже від 1 січня 2026 року / © Freepik

В Україні пропонують суттєво підвищити заробітну плату для освітян. Мінімальна заробітна плата вчителів може зрости на 50% вже від 1 січня 2026 року, що доведе середній рівень оплати праці до 30 тисяч гривень на місяць.

Про це розповів нардеп від «Слуги Народу» Руслан Горбенко в ефірі каналу «Новини.LIVE».

Народний депутат підкреслив, що попри важливість професії вчителя для майбутнього країни, їхні поточні доходи є недостатніми.

«Зараз середня заробітна плата вчителя в Україні — це 15 тисяч гривень,» — зауважив Руслан Горбенко.

Він додав, що з доплатами за додаткове навантаження, наприклад, керування класом або додаткові навчальні години, ця сума часто доходить до 20 тисяч гривень.

Горбенко наголосив, що в умовах повномасштабної війни таке фінансове рішення є важливим кроком і «проривом» для підтримки освітян, навіть якщо ці кошти все одно не відповідають тому рівню, на який заслуговує професія.

Нардеп розкрив ключові деталі ініціативи, зазначивши, що підвищення стосуватиметься базового рівня оплати праці.

«Зараз є якраз пропозиція в цьому році підвищити грошове забезпечення наших вчителів на 50 відсотків. Тобто це буде у середньому 30 тисяч гривень заробітна плата вчителя в Україні. Коли це відбудеться? 1 січня 2026 року,» — заявив Руслан Горбенко.

Він уточнив, що підвищується саме так звана «вчительська мінімалка», а не лише зарплата для викладачів з великим досвідом та стажем. Таке рішення має на меті підтримати усіх працівників освітньої сфери.

Нагадаємо, минулого місяця уряд оновив умови виплати премії та надбавки вчителям. Згідно з постановою Кабміну, тепер щорічну премію отримуватимуть усі педагоги.