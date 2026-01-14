Зарплати військових ішли на азартні ігри: ДБР викрило фінансиста бригади ЗСУ

Посадовець бойової бригади привласнив мільйони і самовільно залишив частину / © Державне бюро розслідувань

Працівники Державного бюро розслідувань затримали керівника фінансово-економічної служби однієї з бойових бригад, що виконує завдання на Запорізькому напрямку. Посадовця підозрюють у привласненні коштів, призначених для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям.

За даними слідства, упродовж 2023–2025 років фігурант маніпулював фінансовими даними та реквізитами банківських карток бійців. Це дозволило йому незаконно заволодіти 9,7 млн грн, частину з яких він витратив на азартні ігри.

Державне бюро розслідувань затримало керівника фінансової служби бойової бригади на Запорізькому напрямку. / © Державне бюро розслідувань

Для реалізації схеми посадовець відкрив 14 банківських рахунків у різних фінансових установах. Він змінював реквізити зарплатних карток військовослужбовців, спрямовуючи виплати на власні рахунки, а також вносив до фінансової документації дані про вже звільнених зі служби осіб, продовжуючи отримувати за них гроші. Щоб приховати розкрадання, коригував суми виплат і фінансову звітність, аби не викликати підозр у бійців та командування.

У квітні 2025 року, побоюючись викриття, чоловік самовільно залишив військову частину та почав переховуватися. З метою введення правоохоронців в оману він відправив свій мобільний телефон за кордон, імітуючи виїзд з України, продав майно та автомобіль, придбав інший транспорт і уникав маршрутів із камерами відеоспостереження. При цьому він залишався на території України та постійно змінював місце проживання.

Завдяки оперативним заходам ДБР встановило місцеперебування підозрюваного та затримало його.

Фігуранту повідомили про підозру за статтями про шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та самовільне залишення військової частини (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 408 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 12,5 млн гривень. Процесуальне керівництво здійснює Запорізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили підполковника Нацгвардії, який організував незаконні бойові виплати по 100 тисяч військовослужбовцям, що перебували не на фронті, а будували фортифікації.