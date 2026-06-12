Підвищення зарплат військовим та нові терміни служби: в уряді назвали дату запуску реформи армії

Українські військові / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Міністерство оборони готує масштабну реформу щодо збільшення зарплат для військових, а також встановлення конкретних термінів служби.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у п’ятницю, 12 червня, на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

За її словами, проєкт нової реформи Міноборони буде представлений найближчими тижнями.

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Вона додала, що наразі у відомстві та Кабміні обговорюють, як збалансувати бюджет, щоб на тлі реформування не з’явилися проблеми із виплатами для військових.

«Це великі кошти. Ми зараз обраховуємо, яким чином нам збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат, як в цьому році, так і в наступних періодах», — пояснила вона.

Міноборони готує масштабну реформу армії — що відомо

Раніше представники Міноборони показали народним депутатам реформу у ЗСУ, у якій закладено підвищення зарплат на передовій до 400 тисяч гривень, впровадження дворічних контрактів та звільнення для окремих категорій захисників.

Серед змін, зокрема, передбачається:

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підвищення базового грошового забезпечення військовослужбовців від 20 тисяч до 30 тисяч гривень.

збільшення зарплати для командирів бригад, штабів, корпусів і головнокомандувача.

нова система контрактів, яка передбачатиме чіткі терміни служби.

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