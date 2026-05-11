Зарплати військових в Україні зростуть: що передбачає реформа

Зарплати військових зростуть

В Україні починають велику реформу виплат для військових: зарплати піднімуть і в тилу, і на передовій.

Принцип справедливості та нові зарплати військовим

Про запуск реформи повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, фінальні деталі планують погодити у травні, а перші результати підвищення виплат для солдатів, сержантів та офіцерів будуть помітні вже у червні.

Суть реформи полягає у справедливому розподілі грошей, тому виплати залежатимуть від досвіду бійця, складності його завдань та якості роботи командирів. Мінімальна зарплата в тилу підніметься з 20 до 30 тисяч гривень. Виплати командирам зростуть приблизно вдвічі. А для тих, хто перебуває на передовій, передбачені значно більші суми завдяки новій системі бойових доплат.

Спеціальні контракти для піхоти за формулою «10/20/40»

Найбільшу фінансову підтримку отримають піхотинці, які виконують завдання на лінії зіткнення. За даними джерел «Української правди», для них запровадять систему виплат за ризик.

«10 тисяч на день за перебування на позиції. 20 — за ударно-пошукові дії (повернення втрачених позицій, зачистка). 40 — за активні наступальні дії. В середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримувати 250 — 400 тисяч на місяць», — пояснили у джерелах УП.

Контроль та запобігання махінаціям

Повідомляється, що держава запроваджує ліміт на максимальну суму місячних виплат, щоб уникнути зловживань. Гроші нараховуватимуть виключно на підставі наказів командирів і лише після офіційного підтвердження, що боєць дійсно брав участь у бойових діях.

Президент наголосив, що такий підхід дозволить посилити контрактну складову армії та забезпечити гідну підтримку тим, хто демонструє найвищу ефективність на фронті.

