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Зарплати військових зростуть: економіст назвав три сценарії
Держава акумулювала 170 мільярдів гривень на підвищення фінансового забезпечення армії, які можуть розподілити порівну між усіма бійцями, спрямувати виключно на передову або комбінувати виплати для тилу та фронту.
Існує три сценарії збільшення виплат військовим. Держава акумулювала 170 мільярдів гривень, які можна спрямувати на підвищення фінансового забезпечення військовослужбовців протягом року.
Про це розповів у інтервʼю Новини.LIVE Маргариті Стецюк економіст Олег Устенко.
Перший варіант — усі гроші рівномірно розподіляються на всю армію. Завдяки цьому кожен військовослужбовець, незалежно від того, чи він знаходиться на нулі, чи в Ужгороді, отримає однакову щомісячну надбавку у розмірі 10 тисяч гривень.
Другий сценарій — це концентрація всіх наявних коштів виключно на передовій. У такому разі додаткові виплати для першої лінії фронту можна збільшити одразу на 100 тисяч гривень щомісяця. Проте військовим у тилу не додадуть жодної копійки.
Третій підхід — кожен військовий у тилу отримує базове підвищення на 10 тисяч гривень. Також бійці на першій лінії отримують ще 50 тисяч додатково. Таким чином, загальний плюс до зарплати для передової складе 60 тисяч гривень, а тилові підрозділи замість 20 тисяч почнуть отримувати 30 тисяч, що хоча б зрівняє їхні доходи із середніми по державі.
Нагадаємо, Міністерство оборони готує масштабну реформу щодо збільшення зарплат для військових, а також встановлення конкретних термінів служби.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в червні в Україні стартує армійська реформа, ключовим пріоритетом якої стане підвищення грошового забезпечення за принципом справедливості.