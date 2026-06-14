Зарплати військових зростуть: економіст назвав три сценарії

Існує три сценарії збільшення виплат військовим. Держава акумулювала 170 мільярдів гривень, які можна спрямувати на підвищення фінансового забезпечення військовослужбовців протягом року.

Про це розповів у інтервʼю Новини.LIVE Маргариті Стецюк економіст Олег Устенко.

Перший варіант — усі гроші рівномірно розподіляються на всю армію. Завдяки цьому кожен військовослужбовець, незалежно від того, чи він знаходиться на нулі, чи в Ужгороді, отримає однакову щомісячну надбавку у розмірі 10 тисяч гривень.

Другий сценарій — це концентрація всіх наявних коштів виключно на передовій. У такому разі додаткові виплати для першої лінії фронту можна збільшити одразу на 100 тисяч гривень щомісяця. Проте військовим у тилу не додадуть жодної копійки.