Зарубали матір та застрелили сина: у Донецькій області двоє чоловіків вбили та пограбували родину

Зарубали матір та застрелили сина: у Донецькій області двоє чоловіків вбили та пограбували родину

Чоловіки вбили та пограбували приватну підприємицю.

У Донецькій області правоохоронці затримали двох чоловіків, які скоїли подвійне вбивство. Вони вбили 49-річну жінку та її 23-річного сина.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Донецької області.

У Слов'янську у власній оселі знайшли жорстоко вбитими матір та її сина. За досить короткий час правоохоронці знайшли підозрюваних у вбивстві - ними виявилися двоє жителів села Нікополь Барвінківського району.

До поліції повідомлення про вбивство надійшло 23 грудня. На "102" зателефонував знайомий родини і повідомив, що вікно їхнього будинку розбите, а на дзвінки ані жінка, ані її син не відповідають. Під час огляду території домоволодіння правоохоронці виявили тіла 23-річного хлопця та його 49-річної матері.

"Поліцейські відпрацьовували різні версії та мотиви вбивства, один з яких – корисливий. Жінка була приватним підприємцем. Також було відпрацьовано записи з камер відеоспостереження, які зафіксували автомобіль, на якому ймовірні зловмисники тікали з місця злочину, та відстежили їх шлях", - розповіли правоохоронці.

Підозрюваних швидко встановили і затримали. Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили зброю та крадені ювелірні вироби.

Відомо, що один із фігурантів працював у вбитої жінки і вирішив її пограбувати, взявши у "справу" свого напарника. Чоловіки приїхали до помешкання жінки 20 грудня у масках, але одного з них вона впізнала.

"Аби не бути викритим, чоловік вдарив потерпілу кілька разів по голові прикладом рушниці та сокирою. Після в будинку застрелили її сина. Від отриманих травм хлопець та його мати померли на місці. Нападники забрали з будинку ювелірні прикраси та гроші й втекли", - розповіли у поліції.

Зловмисників звинувачують в умисному вбивстві двох осіб. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Харківській області на полюванні застрелили відомого хірурга з Полтави.

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