Зарубав дружину та задушив 1,5-місячну доньку: суд покарав чоловіка, який на Буковині розправився з рідними

Зарубав дружину та задушив 1,5-місячну доньку: суд покарав чоловіка, який на Буковині розправився з рідними

Чоловік оскаржував рішення у Верховному суді.

У с. Заволока Чернівецької області 29-річний чоловік спочатку зарубав свою дружину, а потім задушив 1,5-річну доньку. За це його засудили до довічного ув'язнення.

Про це повідомили в прокуратурі Чернівецької області.

За даними слідства, трагедія сталась 12 березня 2020 року. 39-річний чоловік через тривалі неприязні стосунки спочатку зарубав сокирою свою 36-річну дружину, а потім мотузкою задушив 1,5-місячну дитину.

Після розправ підозрюваний намагався вчинити самогубство, проте його врятували. Суди першої інстанції засудили чоловіка до довічного позбавлення волі. У грудні 2021 року цей вирок підтвердив і Верховний суд України.

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