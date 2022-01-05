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Зарубав колишню: у Черкаській області засудили чоловіка, який жорстоко вбив жінку

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Зарубав колишню: у Черкаській області засудили чоловіка, який жорстоко вбив жінку

Unsplash

Між колишнім подружжям розгорівся скандал, який заверишвся смертю.

До 7,5 років позбавлення волі засудили жителя Звенигородського району Чернігівської області, який зарубав колишню дружину.

Про це сьогодні, 5 січня, повідомили в пресслужбі Черкаської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що обвинувачений 6 серпня 2021 року під час спільного розпиття спиртних напоїв посварився зі своєю колишньою дружиною у себе вдома. Під час конфлікту чоловік умисно повалив потерпілу на підлогу та почав бити її руками по голові і тулубу, після чого декілька разів вдарив її лезом соркири в ліву частину шиї. Від отриманих травм жінка померла.

Катеринопільський районний суд Черкаської області визнав чоловіка винним у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Жителя Звенигородського району засудили на 7 років і 6 місяців в'язниці.

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