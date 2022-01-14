Зарубав сокирою друга і побив мачуху: на Дніпропетровщині чоловіка відправили до в'язниці на 12 років

Зарубав сокирою друга і побив мачуху: на Дніпропетровщині чоловіка відправили до в'язниці на 12 років

Подія сталася під час застілля.

На Дніпропетровщині на 12 років в'язниці засудили чоловіка, який жорстоко вбив приятеля. Ще двох людей побив.

Про це повідомили у прокуратурі області.

Як з'ясувалося, інцидент стався, коли 36-річний чоловік прийшов у гості до своїх друзів. Під час застілля між ними розгорівся конфлікт, внаслідок якого чоловік сокирою зарубав громадянина, ще одному він завдав тілесних ушкоджень.

Проте і на цьому злочинець не зупинився. Після всього він побив свою мачуху.

“Першотравенською окружною прокуратурою доведено вину 36-річного чоловіка у вчиненні умисного вбивства приятеля, спричиненні тілесних ушкоджень його братові та побитті своєї мачухи. Вироком Павлоградського міськрайонного суду його засуджено до 12 років позбавлення волі”, — розповіли в пресслужбі прокуратури.

Нагадаємо, що у Львові викрили наркопритон, де затримали розшукуваного в Одесі рецидивіста.

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