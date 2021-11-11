Зарубав сокирою і намагався спалити тіла: у Полтаві син отримав покарання за вбивство батьків

Зарубав сокирою і намагався спалити тіла: у Полтаві син отримав покарання за вбивство батьків

Чоловік скоїв вбивство та намагався замести сліди.

У Полтавській області за жорстоке вбивство батьків судили чоловіка. Він отримав довічне ув’язнення.

Про це йдеться у единому реєстрі судових рішень.

Так, 6 липня 2019 року у селі Ковалівка Полтавського району обвинувачений перебував вдома зі своїми батьками. Він у флігелі посварився з батьком, потім пішов до гаража, узяв сокиру, підійшов до батька, який саме дивився телевізор, і вдарив його кілька разів у шию. Чоловік помер на місці події.

Після скоєного обвинувачений пішов до кімнати у будинку, де спала його мати, і також вдарив жінку сокирою в шию та кухонним ножем. Від отриманих травм жінка також померла на місці.

Далі чоловік підпалив постіль жінки та повернувся у флігель, де було тіло батька і вчинив підпал.

Чоловіка визнали винним за ч. 1, ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) ККУ.

У суді обвинувачений покази не давав, але й свою провину не заперечував.

За словами його сестри, брат часто програвав гроші у карти, а батькам доводилося повертати його борги.

Нагадаємо, що у Полтавській області чоловік скоїв подвійне вбивство - батька вбив, а матір ще живою облив бензином і підпалив.

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