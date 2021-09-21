Зарубав сокирою і покинув на вулиці: в Одеській області чоловік жорстоко вбив пенсіонерку

45-річний односелець вбитої раніше вже був засуджений за аналогічний злочин.

В Одеській області місцевий житель зарубав літню жінку сокирою. Її тіло з рубленими ранами вранці на вулиці виявили односельці та викликали правоохоронців.

Про це інформує поліція Одеської області.

Трагічний інцидент стався села Надєждівка Болградського району. Протягом кількох годин правоохоронці встановили та затримали нападника. Ним виявився 45-річний односелець вбитої. Раніше зловмисник вже був засуджений за аналогічний злочин. З місця події вилучені речові докази, які підтверджують його причетність до вбивства.

Чоловіка затримали і оголосили підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Наразі затриманий чекає на обрання запобіжного заходу. Про мотиви злочину поки не повідомляють.

Національна поліція України

Нагадаємо, що в Одеській області знайшли мертвим зниклого директора школи.

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